HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Ministerio Público logró que se condene a cuatro personas a 26 y 27 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de dos menores.

Detenidos por trata de personas en Chosica.
Detenidos por trata de personas en Chosica.

En mayo del 2019 un padre de familia, quien hoy prefiere no identificarse por cuestiones de seguridad, sospechó sobre la desaparición de su hija de 14 años cuando no regresó del colegio a la hora usual, ni tampoco en la noche. Después de tres días decidió investigar por su cuenta y siguió el rastro de una compañera a través de Facebook. Así dio con el lugar donde la tenían retenida.

El hombre tuvo que sacar coraje de donde no creía tenerlo. Con todo en contra, igual logró encontrarse con la menor y llevarla de vuelta a casa. Otra menor, que estaba en iguales condiciones de esclavitud, también fue rescatada.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

lr.pe

Hoy, seis años después, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Janett Mendoza, logró que se condene a cuatro personas a 26 y 27 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de las dos menores.

Convivir con las amenazas de los captores fue la peor de las pesadillas para la adolescente de 14 años que era retenida en los hostales El Mirador y Las Américas, ubicados en Chosica.

Por eso, los hermanos Juan y Carlos Llamocuri Aquino, y Mamerto Ayala Muñoz, fueron sentenciados a 27 años de pena efectiva, así como Pedro Suazo Torres, fue sentenciado a 26 años.

A todos ellos se les encontró responsables penalmente de acoger y retener a las adolescentes con fines de explotación sexual en provecho propio. La sentencia incluye también el pago de reparaciones civiles, a favor de las víctimas, por el monto de S/ 100 mil en el caso de Pedro Suazo y de S/ 50 mil en el caso de Juan Llamocuri, Carlos Llamocuri y Mamerto Ayala.

El despacho fiscal acreditó que los sentenciados retuvieron a las menores en diversos hostales ubicados en Chosica, donde habilitaban habitaciones que eran utilizadas para la explotación sexual.

Notas relacionadas
Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

Minedu: Un total de 2.137 docentes han sido separados por graves delitos

LEER MÁS
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

Fiscalía contra Violencia a la Mujer será instalada en comunidad Awajún ante alarmante aumento de abusos sexuales infantiles y contagios de VIH

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS
Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota