La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

En mayo del 2019 un padre de familia, quien hoy prefiere no identificarse por cuestiones de seguridad, sospechó sobre la desaparición de su hija de 14 años cuando no regresó del colegio a la hora usual, ni tampoco en la noche. Después de tres días decidió investigar por su cuenta y siguió el rastro de una compañera a través de Facebook. Así dio con el lugar donde la tenían retenida.

El hombre tuvo que sacar coraje de donde no creía tenerlo. Con todo en contra, igual logró encontrarse con la menor y llevarla de vuelta a casa. Otra menor, que estaba en iguales condiciones de esclavitud, también fue rescatada.

Hoy, seis años después, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Janett Mendoza, logró que se condene a cuatro personas a 26 y 27 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de las dos menores.

Convivir con las amenazas de los captores fue la peor de las pesadillas para la adolescente de 14 años que era retenida en los hostales El Mirador y Las Américas, ubicados en Chosica.

Por eso, los hermanos Juan y Carlos Llamocuri Aquino, y Mamerto Ayala Muñoz, fueron sentenciados a 27 años de pena efectiva, así como Pedro Suazo Torres, fue sentenciado a 26 años.

A todos ellos se les encontró responsables penalmente de acoger y retener a las adolescentes con fines de explotación sexual en provecho propio. La sentencia incluye también el pago de reparaciones civiles, a favor de las víctimas, por el monto de S/ 100 mil en el caso de Pedro Suazo y de S/ 50 mil en el caso de Juan Llamocuri, Carlos Llamocuri y Mamerto Ayala.



El despacho fiscal acreditó que los sentenciados retuvieron a las menores en diversos hostales ubicados en Chosica, donde habilitaban habitaciones que eran utilizadas para la explotación sexual.



