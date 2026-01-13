HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
EN VIVO

Julio Iglesias denunciado por agresiones sexuales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cultura Asiática

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

La boyband BTS llega por primera vez a Perú con dos imperdibles conciertos como parte de su gira mundial 2026. El fandom ARMY espera con ansias este evento histórico mientras se alista para la preventa.

BTS realizará dos conciertos en Perú en octubre de 2026.
BTS realizará dos conciertos en Perú en octubre de 2026. | Foto: BIGHIT MUSIC

La expectativa por los conciertos de BTS en Perú 2026 se siente con fuerza entre el fandom ARMY. Este 13 de enero (14 en Corea del Sur), la boyband más aclamada del k-pop confirmó las fechas de su gira mundial y, para alegría de los fans peruanos, el país fue incluido por primera vez con dos presentaciones programadas. Los shows se realizarán en octubre, dentro de la etapa sudamericana del tour, que también contempla múltiples paradas en Argentina, Brasil, Colombia y Chile, además de México durante su visita a Norteamérica en mayo.

En medio de la euforia, surgen las dudas sobre precios, zonas y detalles de la llegada de BTS, que este año marcará su regreso como septeto con un nuevo álbum y su gira mundial tras la pausa grupal ocasionada por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

PUEDES VER: ¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

lr.pe

Fechas y dónde serán los conciertos de BTS en Perú 2026

BTS, integrado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, visitará seis países de Latinoamérica en el marco de su tour mundial 2026, la primera serie de conciertos a gran escala desde 'Love Yourself: Speak Yourself' en 2019. Por primera vez desde su debut en 2013, Perú ha sido incluido en la gira, convirtiéndose en un sueño cumplido para miles de seguidores del fandom ARMY.

Los shows se realizarán en Lima los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, según confirmó la agencia BIGHIT MUSIC. Aunque el recinto aún no ha sido anunciado, se espera que la emblemática agrupación coreana se presente en un estadio de gran capacidad, como el Estadio Nacional o el Estadio San Marcos. Este último ya ha recibido con éxito a otros referentes del k-pop, entre ellos SUPER JUNIOR (en campo) y Stray Kids (con recinto completo), lo que supone un antecedente clave para este espectáculo de talla global.

BTS confirma fechas de su tour 2026. Foto: BIGHIT MUSIC

BTS confirma fechas de su tour 2026. Foto: BIGHIT MUSIC

PUEDES VER: BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

lr.pe

¿Cuánto cuesta una entrada para el concierto de BTS 2026?

Los precios y las zonas de los conciertos de BTS en Perú 2026 aún no han sido confirmados; sin embargo, la agencia BIGHIT MUSIC ya ha difundido información oficial sobre la gira mundial que puede servir como referencia para los fanáticos ARMY. En Corea del Sur, donde tienen tres fechas, se detalló que el evento será un espectáculo 360° en el Estadio Goyang, el cual será dividido en:

  • Soundcheck: 264.000 wones (incluye acceso a la prueba de sonido y al concierto)
  • General R: 220.000 wones (solo concierto)
  • General S: 198.000 wones (solo concierto).

Los montos mencionados incluyen impuestos, pero no el costo de la membresía ARMY, la cual es necesaria si deseas aplicar a la preventa. Esta suscripción al fanclub oficial cuesta aproximadamente 23.00 dólares o 77.00 soles peruanos (al 13 de enero) y te otorga beneficios como el acceso anticipado a la venta de boletos previa aplicación en Weverse, aunque no asegura que consigas uno, ya que todo dependerá de la oferta y la demanda del momento.

Mapa del concierto de BTS en Corea del Sur. Foto: captura Weverse

Mapa del concierto de BTS en Corea del Sur. Foto: captura Weverse

PUEDES VER: BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

lr.pe

Precios y zonas de BTS en Perú 2026

Dicho esto, si se convierte a la moneda de Perú, los precios de las entradas para ver a BTS según el concierto en Corea del Sur son los siguientes:

  • Soundcheck: 600.47 soles peruanos
  • General R: 500.39 soles peruanos
  • General S: 450.35 soles peruanos

Sin embargo, cabe precisar que los precios oficiales pueden variar según cada país, ya que dependen de factores como las productoras a cargo de los conciertos, el recinto, las zonas y los posibles beneficios que se puedan vender adicionalmente. En el caso de Stray Kids, por ejemplo, el boleto más caro fue de S/678.50 en venta regular, pero algunos fanáticos llegaron a pagar S/ 2,163.50 por un paquete VIP que incluyó privilegios únicos como el acceso prioritario, soundcheck, artículos y acceso anticipado a la tienda de merchandising.

Notas relacionadas
¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

LEER MÁS
ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

LEER MÁS
Jungkook causa furor por el nuevo álbum de BTS y renueva su faceta como solista tras regresar del servicio militar

Jungkook causa furor por el nuevo álbum de BTS y renueva su faceta como solista tras regresar del servicio militar

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
BTS en Perú en 2022: ¿cuánto costaría la entrada a un posible concierto de Bangtan en Lima?

BTS en Perú en 2022: ¿cuánto costaría la entrada a un posible concierto de Bangtan en Lima?

LEER MÁS
BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas EN VIVO HOY por la Serie Colombia?

Cultura Asiática

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025