Hallan cuerpo de padre de familia de 54 años en puente cerca a la Línea Amarilla en SJL | America TV

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este mirércoles bajo el puente Fundición, en la zona de Nueva Caja de Agua, a pocos metros del acceso al peaje de la vía expresa Línea Amarilla. El crimen ocurrió en un punto que marca el límite entre los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino y el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Julio López Tahuada, un músico de 54 años que también se desempeñaba como taxista en sus tiempos libres. Según la información policial, el hombre recibió tres disparos, dos en la espalda y uno en el abdomen, luego de haber sido abordado en su ruta por falsos pasajeros. Tras el ataque, los asesinos abandonaron el cuerpo y se llevaron su camioneta.

Taxista fue interceptado por falso pasajero

De acuerdo con las primeras investigaciones, Julio López se encontraba realizando un servicio de transporte cuando fue interceptado en altas horas de la noche por los sujetos que terminaron acribillándolo y dejando su cuerpo en hasta una zona poco transitada debajo del mencionado puente.

El crimen recién fue advertido horas después, cuando transeúntes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo. La Policía acordonó la zona e inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y dar con el paradero del vehículo robado.

El último contacto con su esposa

La esposa de la víctima llegó al lugar alrededor de las 11:00 a.m para reconocer el cuerpo. Relató que la última comunicación que tuvo con su esposo fue la noche del 13 de enero, y que le dijo que estaba haciendo un servicio de taxi cerca de la Costa Verde. Horas después, al rededor de la 1:00 a. m., intentó comunicarse nuevamente con él, al notar que no regresaba a su vivienda en el distrito de San Martín de Porres. Según se pudo conocer, la víctima deja cinco hijos en orfandad.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se le practicará la necropsia de ley. Mientras, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de este crimen que enluta a una familia y vuelve a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan los transportistas en la capital.

