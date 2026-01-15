HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
Deportes

Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de la Copa del Rey 2026

Luego de consagrarse con la Supercopa de España, los blaugranas tendrán que volver a ver acción en los octavos de final de la Copa del Rey. Revisa cómo seguir la transmisión del Barcelona vs Racing.

FC Barcelona es el vigente monarca de la Copa del Rey. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Ver Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO | El conjunto blaugrana visitará El Sardinero, este jueves 15 de enero, por los octavos de final de la Copa del Rey 2026. El decisivo cotejo empezará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Hansi Flick buscan revalidar su gran presente en la temporada, pues se ubican en la cima de LaLiga y vienen de vencer a Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Por su parte, 'La Academia' quiere dar otro batacazo en el certamen.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander?

En suelo peruano, el partido Barcelona vs Racing de Santander del Rey empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Racing de Santander?

La transmisión por TV del Barcelona vs Racing de Santander se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

  • Argentina: Flow (canal 116), Movistar (canal 1)
  • Bolivia: Unitel
  • Brasil: Disney Plus
  • Chile: Mega GO
  • Colombia: Win+ Fútbol
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: ECDF
  • México: Sky Sports México
  • Paraguay: Flow (canal 25)
  • Perú: América TV, Movistar Deportes
  • Uruguay: Flow (canal 719 TV, canal 119 App/Box)
  • Venezuela: Meridiano TV, Venevisión
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2
  • España: Movistar+.

¿Cómo ver Barcelona vs Racing de Santander por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Racing de Santander online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Pronóstico de Barcelona vs Racing de Santander: apuestas

Las apuestas del Barcelona vs Racing de Santander le otorgan una amplia ventaja al club culé, que es el vigente campeón del certamen.

  • Betano: gana Barcelona (1,28), empate (6,80), gana Racing de Santander (10,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,22), empate (6,50), gana Racing de Santander (9,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,27), empate (6,80), gana Racing de Santander (10,30)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,24), empate (6,75), gana Racing de Santander (11,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,23), empate (7,00), gana Racing de Santander (9,00).
