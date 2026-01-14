HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Choque múltiple entre cinco vehículos deja al menos un fallecido y 7 heridos en la Panamericana Sur

El impacto también alcanzó a personal de limpieza de la Municipalidad de Lima que se encontraba laborando en la vía. El tránsito en sentido de norte a sur fue interrumpido debido al accidente.

Panamericana Sur
Panamericana Sur

Un choque múltiple entre cinco vehículos registrado durante la madrugada de este miércoles 14 de enero en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17, dejó un fallecido y al menos diez personas heridas. El accidente ocurrió en el límite de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, según informaron las autoridades.

La víctima mortal fue identificada por sus colegas como Wilfredo Solano Palma, capataz del equipo de limpieza vial de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima, quien se encontraba realizando labores en la vía al momento del impacto. Además, siete trabajadores municipales resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro de salud cercano.

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
Choque múltiple en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur involucra a cinco vehículos. Foto: América Noticias.

Choque múltiple en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur involucra a cinco vehículos. Foto: América Noticias.

El copiloto del camión municipal quedó atrapado entre los escombros, mientras los equipos de rescate y la brigada de bomberos continúan con las labores para liberarlo y atender a los afectados.

Accidente de tránsito genera restricciones en la Panamericana Sur

El accidente de tránsito se produjo alrededor de las 3:50 a.m. y entre los vehículos involucrados figuran una combi de la empresa FJ Huanca, un camión que transportaba pollos, otra combi, una camioneta y un camión municipal que realizaba labores de limpieza en la carretera.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en sentido de norte a sur fue interrumpido, mientras que en el carril contrario, de sur a norte, se registraron restricciones debido a que algunos vehículos quedaron sobre la berma central.

Hasta el lugar se desplazaron nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, junto a efectivos de la Policía Nacional y personal de EMAPE, quienes realizaron labores de rescate, atención a los heridos y remoción de los vehículos, a fin de restablecer la circulación vehicular en la zona.

