La UNI ha presentado más de 100 cursos virtuales dirigidos a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país. | Foto: composición LR/El Peruano/Enrique Dans

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentó más de 100 cursos virtuales gratuitos dirigidos a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público. Estas capacitaciones buscan fortalecer conocimientos en inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación, con contenidos actualizados y alineados a las demandas del entorno académico y profesional.

Como parte de la octava edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca reforzar los conocimientos en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las competencias tecnológicas de las y los estudiantes y adaptarlas a las demandas actuales del mercado laboral.

Los cursos gratuitos que ofrece la UNI. Foto: UNI

¿En qué plataformas se realizarán los cursos virtuales sobre inteligencia artificiales, ciencia, tecnología e innovación?

Las clases se llevarán a cabo de forma 100 % remota a través de las plataformas Zoom y YouTube, y estarán a cargo de docentes con amplia experiencia académica y profesional. Quienes deseen acceder a los beneficios del programa educativo que ofrece la UNI —como el uso de una plataforma virtual, clases grabadas y la opción de obtener una certificación oficial por S/50 por curso— podrán iniciar desde el 19 de enero.

Cabe recordar que, desde el 13 de enero, los estudiantes que cuentan con un correo institucional con dominio @institucion.gob.pe —requisito indispensable para acceder a los cursos— tienen la posibilidad de matricularse hasta el 18 de enero.

¿Qué otros cursos ofrece la oferta académica del PIT?

Otros cursos que forman parte de la oferta académica del PIT incluyen análisis y ciencia de datos, bases de datos, ciberseguridad y redes, normas y sistemas de gestión, productividad y automatización empresarial, programación y desarrollo de software, entre otras áreas vinculadas a la tecnología y la transformación digital.

Para reforzar la apuesta que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mantiene desde hace varios años por la inteligencia artificial, la universidad se ha comprometido a mejorar su infraestructura mediante la creación de laboratorios especializados y la adquisición de equipos pioneros en el país, como robots humanoides. Asimismo, tiene previsto incorporar un supercomputador y culminar la construcción de una nueva infraestructura orientada a potenciar esta especialidad y fortalecer su desarrollo académico.