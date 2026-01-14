UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación
Como parte del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), los cursos virtuales, dictados por la UNI, estarán enfocados en inteligencia artificial y se realizarán 100% virtual.
- Paro de transportistas EN VIVO hoy 14 de enero: pocos buses, duplican pasajes y rutas afectadas en Lima y Callao
- Estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar este 14 de enero por el paro
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentó más de 100 cursos virtuales gratuitos dirigidos a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público. Estas capacitaciones buscan fortalecer conocimientos en inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación, con contenidos actualizados y alineados a las demandas del entorno académico y profesional.
Como parte de la octava edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca reforzar los conocimientos en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las competencias tecnológicas de las y los estudiantes y adaptarlas a las demandas actuales del mercado laboral.
TE RECOMENDAMOS
PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Los cursos gratuitos que ofrece la UNI. Foto: UNI
PUEDES VER: UNI lanza nueva carrera de Ingeniería: conoce la apuesta que combina inteligencia artificial y tecnología médica para transformar la salud
¿En qué plataformas se realizarán los cursos virtuales sobre inteligencia artificiales, ciencia, tecnología e innovación?
Las clases se llevarán a cabo de forma 100 % remota a través de las plataformas Zoom y YouTube, y estarán a cargo de docentes con amplia experiencia académica y profesional. Quienes deseen acceder a los beneficios del programa educativo que ofrece la UNI —como el uso de una plataforma virtual, clases grabadas y la opción de obtener una certificación oficial por S/50 por curso— podrán iniciar desde el 19 de enero.
Cabe recordar que, desde el 13 de enero, los estudiantes que cuentan con un correo institucional con dominio @institucion.gob.pe —requisito indispensable para acceder a los cursos— tienen la posibilidad de matricularse hasta el 18 de enero.
PUEDES VER: UNI ofrece 30 vacantes para su nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial en el próximo examen de admisión: ¿cómo postular?
¿Qué otros cursos ofrece la oferta académica del PIT?
Otros cursos que forman parte de la oferta académica del PIT incluyen análisis y ciencia de datos, bases de datos, ciberseguridad y redes, normas y sistemas de gestión, productividad y automatización empresarial, programación y desarrollo de software, entre otras áreas vinculadas a la tecnología y la transformación digital.
Para reforzar la apuesta que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mantiene desde hace varios años por la inteligencia artificial, la universidad se ha comprometido a mejorar su infraestructura mediante la creación de laboratorios especializados y la adquisición de equipos pioneros en el país, como robots humanoides. Asimismo, tiene previsto incorporar un supercomputador y culminar la construcción de una nueva infraestructura orientada a potenciar esta especialidad y fortalecer su desarrollo académico.