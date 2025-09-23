HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulta mayor teme por sus nietos tras amenazas extorsivas a colegio Ciro Alegría en Carabayllo: "Puede haber una bala perdida”

La abuela de dos alumnos del colegio en Carabayllo afirma que sus nietos temen por su seguridad y asisten a clases virtuales tras recibir amenazas de la banda Los Desa, que exige S/30 por estudiante para no agredir a los escolares.

Extorsión en colegio Ciro Alegría
Extorsión en colegio Ciro Alegría | Composición LR | Foto: Francisco Erazo/LR

La criminalidad alcanzó las aulas de Lima Norte. Padres de familia del colegio nacional Ciro Alegría, en Carabayllo, denunciaron que vienen recibiendo mensajes de extorsión en los que una banda criminal exige el pago de S/30 por estudiante de sexto grado. Los delincuentes, identificados como Los Desa, Nueva Generación, amenazan con atentar contra alumnos y docentes si no se cumple con sus demandas, incluso durante la fiesta de promoción.

Irene, abuela de dos estudiantes de sexto y cuarto de primaria, contó que sus nietos han pasado a clases virtuales por miedo a que las amenazas se cumplan. “Puede haber una bala perdida. Yo estoy con los nervios de punta, mi hijo igual, todos acá estamos nerviosos porque no se sabe en la entrada, en la salida cómo será”, relató a La República.

Familia teme por escolares y planea irse del país tras amenazas

La mujer de 65 años relató que sus nietos han sido instruidos a retornar la próxima semana a clases, con presencia policial, pero la familia sigue preocupada. “El lunes dicen que habrá policías, pero yo me pregunto: en el camino, ¿quién va a salvaguardar la vida de los niños? Ese es mi temor”, contó. No es la primera vez que enfrenta la violencia; hace algunos meses también recibió amenazas en la pequeña bodega que tiene para sostener a su familia.

Por miedo a que los delincuentes vuelvan a atacarlos, Irene ha considerado incluso abandonar el país. “Tengo una hija que está fuera y mi hijo me dijo que pida un asilo político, que vaya al consulado mamá para que sea más rápido y pueda, aunque sea buscar trabajo allá. Perú ya no, ya no se puede, yo ando con el alma en la boca”, expresó.

Ante la inseguridad, la familia ha adoptado medidas extremas para monitorear sus movimientos y los vehículos en que se transportan. “Yo le digo a mi hijo que es terco: ‘Por favor, mándame tu GPS. Así como ellos me dicen a mí, mamá, mándame tu GPS actual. No te olvides cuando salgas de la calle, mándame para saber por dónde caminas, dónde estás’”, contó Irene.

La mujer pidió a las autoridades actuar con firmeza frente a la delincuencia que azota Carabayllo y otros distritos de Lima Norte. “Que se pongan en el zapato de uno porque puede ser su familia. Nadie va a querer recibir una bala perdida. Que pongan mano dura, que sea pena de muerte o cadena perpetua”, reclamó.

Extorsionan colegio Ciro Alegría en Carabayllo

Padres de familia del colegio nacional Ciro Alegría, en Carabayllo, denunciaron que han sido víctimas de extorsión por parte de la banda criminal “Los Desa”, que exige el pago de S/30 por estudiante de sexto grado. Los delincuentes enviaron mensajes intimidatorios, acompañados de fotos de armas, cartuchos de dinamita y un video con un cartel que decía: “Los Desa. Promoción 6.º D. Ciro Carabayllo 2025”.

El director del colegio, Ángel Sandoval, informó que la implementación de clases virtuales se evaluará con la autorización de la UGEL. Los Desa, según las autoridades, disputan el control de cobro de cupos en Lima Norte con otras bandas, como Los Jorobas y Los Injertos del Cono Norte.

