Extorsionan colegio en SJL y padres rechazan clases virtuales: "Queremos un patrullero diario"

Nuevo caso de extorsión en San Juan de Lurigancho. El colegio Rayitos de Sol, ubicado en la zona de Mariátegui, viene siendo víctima de mensajes de extorsión desde inicios de agosto de 2025. Frente a ello, la institución educativa indicó dictar las clases de manera virtual para salvaguardar la integridad de los alumnos, padres de familia y personal académico.

No obstante, los padres rechazan la disposición preventiva, dado que muchos de ellos no se encuentran en sus casas por motivos laborales, por lo que no podrían guiar a sus hijos a conectarse a las sesiones. En esa misma línea, exigieron a las autoridades tomar medidas de seguridad para proteger a los menores.

Extorsionadores amenazan colegio en San Juan de Lurigancho

La directora de Rayitos de Sol recibió una amenaza de los extorsionadores, la cual advertía atentar contra la integridad de los miembros del centro estudiantil: "Ya tenemos ubicados a toda la familia y conocemos todos sus movimientos. Si no quieren que el colegio y los alumnos salgan perjudicados, solucionen su problema rápido con nosotros".

Ante ello, los padres se manifestaron frente al colegio con carteles y se reafirmaron en su decisión de no aceptar clases virtuales. Ellos exigieron que sus niños merecen estudiar libremente. "Queremos estudiar sin miedo a que nos maten", "Justicia para los niños", "No a la extorsión; sí a las clases presenciales", "Mis hijos tienen derecho a estudiar" y "Pedimos resguardo", se lee en los afiches.

Padres de familia rechazan clases virtuales y piden ayuda

"Nunca pensamos que a nuestro colegio, que es tan pequeño, porque hay 76 alumnos, la extorsión iba a llegar acá. No solo afecta a nuestros niños, sino también a los profesores", dijo una madre de familia a Canal N.

Además de remarcar que las clases online no son iguales que las presenciales, una ciudadana insistió en que muchos de ellos se encuentran fuera de casa durante las horas de clase de sus menores hijos. "Dejamos a nuestros niños acá para nosotros ir a trabajar. Los niños, algunos, son de inicial. Un bebé no va a poder entrar a la clase virtual. Entonces, exigimos que las clases sean presenciales", precisó.

"Mariátegui no tiene comisaría. Y en la mañana no vemos presencia de patrulleros, en la noche tampoco y en la noche peor. (…) Aquí es tierra de nadie", reveló la fémina. En consecuencia, los progenitores exigieron más seguridad para los escolares y que las autoridades tomen acción ante este caso de extorsión. "Queremos un patrullero diario para nuestros niños", agregaron.

