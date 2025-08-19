HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionan colegio emblemático de San Juan de Lurigancho y exigen S/20.000: “Para la tranquilidad de sus alumnos”

Tras la renuncia de la directora del colegio Micaela Bastidas por amenazas, las clases fueron suspendidas y se trasladaron a la modalidad virtual para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.

Colegio Micaela Bastidas en San Juan de Lurigancho amenazado por la Banda del Loco Aroni
Colegio Micaela Bastidas en San Juan de Lurigancho amenazado por la Banda del Loco Aroni | Composición LR | Captura América

El colegio estatal Micaela Bastidas, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho, viene siendo amenazado por una organización criminal que se hace llamar la Banda del Loco Aroni. Según denunció la comunidad educativa, los delincuentes exigen el pago de S/20.000 al director y a los padres de familia para no atentar contra los alumnos y docentes.

Este centro educativo alberga a más de 1.000 estudiantes de primaria, secundaria y del programa de Educación Básica Alternativa (CEBA). Las primeras amenazas se registraron hace algunos meses y estuvieron dirigidas contra la directora de la institución, quien terminó renunciando debido al constante acoso.

PUEDES VER: Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

lr.pe

En uno de los mensajes intimidatorios se puede leer: “Directora del colegio Micaela, le habla la organización, la batería del Loco Aroni, para pedir una colaboración de 20.000 soles para la tranquilidad suya y la de sus alumnos. No queremos causar daño en su familia”.

Colegio de San Juan de Lurigancho suspende clases por extorsiones

Antes de las vacaciones de medio año, la directora del colegio Micaela Bastidas renunció tras recibir constantes amenazas en su celular por parte de extorsionadores que aseguraban conocer los movimientos de ella y de los docentes. Incluso, enviaron imágenes y datos personales de familiares, lo que incrementó el temor. Tras su salida, asumió un nuevo director, quien al retorno de las clases optó por suspender las actividades presenciales y trasladarlas a la modalidad virtual.

“¿Qué le pueden sacar a un colegio? ¿Computadoras donadas por el Estado?”, cuestionó indignada una madre de familia. Los padres denuncian además que la UGEL 05 exige el retorno a clases presenciales, pero sin ofrecer apoyo ante la grave situación de inseguridad.

En medio de este escenario, la comunidad educativa demanda garantías de seguridad para estudiantes y maestros. Los padres de familia, temerosos de un posible atentado, exigen una mesa de diálogo urgente para proteger la integridad de sus hijos y docentes.

PUEDES VER: Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

lr.pe

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

