Extorsionan a estudiantes de colegio Ciro Alegría en Carabayllo

Extorsionadores advirtieron a los padres que no den aviso a la Policía. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Créditos: composición LR/Francisco Erazo.

Cada día el crimen sigue ganando más terreno. En esta ocasión estudiantes del colegio Ciro Alegría en el distrito de Carabayllo fueron víctimas de mensajes extorsivos.

El mensaje llegó a un padre de familia del sexto grado D que tiene a su hijo en el turno tarde. “Si por error se te ocurre hablar a la Policía serás tú el culpable que matemos a un niño”, se lee en el mensaje escrito por delincuentes.

Además del mensaje hecho llegar a los padres de familia, delincuentes enviaron una foto con cartuchos de dinamita, una pistola y un cuchillo con sangre para intimidar a los padres. Adjuntaron también un video junto a un cartel con el siguiente mensaje: “Los Deza. Promoción 6to D. Ciro Carabayllo 2025”.

“La maestra del aula ha sido amenazada”, indicaron los padres de familia. Al respecto, La República logró conversar con algunos de ellos, quienes detallaron que la maestra del sexto grado D no asistió a clases hoy. “A su número le han llegado mensajes donde le dicen quién es su esposo y dónde vive”, detallaron.

Irene, una señora de 60 años, detalló que retiró a sus nietos del plantel estudiantil debido al miedo de que una bala perdida cobre la vida de su familia. “Puede haber una bala perdida, señor”, precisó.

Evaluarán clases virtuales

Tras la llegada de estos mensajes, padres de familia sostuvieron una reunión con el director del plantel, Ángel Sandoval, quien les indicó que se estaría evaluando implementar clases virtuales.

“Ante esta situación de extorsión comunicó que si la UGEL le da autorización de que las clases sean netamente virtuales, se hará”, detalló Bethy, madre de familia.

“Hemos tenido que tocar la puerta para que el director nos atienda”, contó. Ante ello, La República intentó conversar con la máxima autoridad del plantel; sin embargo, los encargados indicaron tajantemente que no atenderían las consultas.

Los Deza detrás de extorsiones en Lima Norte

El mensaje, fotos y videos lleva la firma de una banda criminal que se hace llamar Los Deza. Estos delincuentes disputarían el control del cobro de cupos en Lima Norte con bandas como Los Jorobas y Los Injertos del Cono Norte, esta última al mando de Erick Moreno Hernández alias 'El Monstruo'.