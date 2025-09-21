Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Hidrandina, empresa encargada del suministro eléctrico en el norte del Perú, informó que entre el 21 y el 25 de septiembre de 2025 se realizarán cortes de luz en Trujillo y en varios distritos de La Libertad, afectando distintos sectores de la región. En algunos casos, las interrupciones podrían prolongarse hasta 9 horas.

La compañía indicó que los distritos más afectados serán Chepén, Virú y La Esperanza, y exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias. Estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento para fortalecer y mejorar la red eléctrica, por lo que Hidrandina recomendó a los usuarios estar atentos a la información sobre las zonas y horarios programados.

Hidrandina anuncia corte de luz en La Libertad del 21 al 25 de septiembre

Los usuarios tienen la posibilidad de verificar los distritos y horarios de los cortes programados a través de los canales oficiales de Hidrandina. Asimismo, la información está disponible en La República.

Corte de luz 21 de septiembre

Guadalupe (Chepén)

Zonas afectadas: Guadalupe, Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo y anexos

Horario de interrupción: 07:00 a.m. a 04:00 p.m.

Corte de luz 24 de septiembre

Virú

Zonas afectadas: Sector Pimentel, CP El Carmelo, Pampas del Gallinazo

Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

Corte de luz 25 de septiembre

La Esperanza

Zonas afectadas: AA.HH. Alto Mochica II, Av. Federico Villareal N° 6 Mz. A E, Av. Pucará Mz. E, N° Parcela 10706, PP.JJ. La Esperanza, Av. Gran Chimú Cda. 5, Ca. 22 de Febrero Cda. 5, Ca. 25 de Diciembre Cda. 5, Ca. Benito Juárez Cda. 4 5, Ca. César Vallejo Cda. 1 4 s/n Mz. A G, Ca. Félix Aldao Cda. 2 3 4 5, Ca. Francisco de Caldas Cda. 11 12 13 15, Ca. José Artigas Cda. 4 5, Ca. José María Blanes Cda. 3 12 13 14 15, Ca. José Martí Cda. 4 5, Ca. José Tadeo Monagas Cda. 3 4 5, Ca. Los Cedros Cda. 350 Mz. A G, Ca. Los Geranios Mz. A B, Ca. Los Laureles Cda. 1 2 10, Ca. Manuel Cedeño Cda. 3 4 5, Jr. Balmaceda Cda. 1 15, Jr. La Alameda Cda. 1 2 3 4 5 11 12, Mz. A B C D E G H, Pj. Santiago Mariños Cda. 9 10 11 13 15

Horario de interrupción: 08:30 a.m. a 01:30 p.m.

La Esperanza

Zonas afectadas: Urb. Manuel Arévalo III (Mz. 22, 36, 84, 85, A37, C, C20, C22, C23, C28, C30, C31, C32, C33)

Horario de interrupción: 03:00 p.m. a 05:00 p.m.

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA

Scotiabank

Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

Agentes KasNet​

Tiendas Mass​

Western Union​

¿Cómo contactarte con Hidrandina?

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

