Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

El corte de luz en Cusco podrá durar hasta 8 horas, según indicó Electro Sur Este. Las interrupciones se deben a labores de mantenimiento.

Consulta por los distritos afectados en el corte de luz de Cusco. Foto: Composición LR
Consulta por los distritos afectados en el corte de luz de Cusco. Foto: Composición LR

Electro Sur Este ha comunicado que se realizará cortes de luz programados en diferentes distritos de Cusco con la finalidad de ejecutar trabajos de mantenimiento, expansión, reforzamiento y renovación de las instalaciones eléctricas. Las interrupciones del servicio buscan garantizar y optimizar el suministro de energía.

Por estos motivos, Electro Sur aconsejó a la ciudadanía a revisar las plataformas oficiales para conocer los detalles de los cortes de luz como horarios y las zonas afectadas. Se insta a la población a tomar las medidas preventivas del caso mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

Horarios y distritos afectados por el corte de luz en Cusco

Corte de luz 25 de septiembre

Distrito de Checca y Quehue

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento.
  • Zonas afectadas en Checca: Tandabamba, Chitibamba, Barrio Senccarani, Cuty, Phuyuncco, Barrio Marcamarca, Chullunquiani, Barrio Kanata y zonas aledañas.
  • Zonas afectadas en Quehue: Chaupibanda, Huinchiri I, Huinchiri II, Percaro, Machaccoyo, Ttuyo, Rosaspata – Yanahuara, Patancapampa, Curupampa, Barrio Chirocollo, Pampayllacta, Leccotera, Chiaraje, Suntura Y Ccuca, Huancara y zonas aledañas.
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 2:00 p. m.

Corte de luz 26 de septiembre

Distrito de Ollantaytambo

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento.
  • Zonas afectadas: Huilloc, Sector Rayancancha, Patacancha, Chupani, Tirihuay, Yanamayo, Muñaypampa, Pallata, Chaullacocha y zonas aledañas.
  • Horario de interrupción: 11:00 a. m. – 3:00 p. m.

Corte de luz 28 de septiembre

Distrito de San Sebastián

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento.
  • Zonas afectadas: Vía Expresa (entre Av. Diego Túpac Amaru y calle Rosa Túpac Amaru), Vía de Evitamiento (desde Uvima II hasta el fin de vía en Angostura Saylla), Urb. Túpac Amaru, Urb. Hipólito Túpac Amaru, Urb. Horacio Zevallos, Asoc. Francisco Sisa, Asoc. Zurimana, APV. Villa Rinconada, APV. Santa Rosa, APV. Pillao Matao, APV. Patrón San Jerónimo, APV. Nuevo Vallecito, APV. Picol Huayllaro, APV. Nueva Alianza, APV. Huayrancalle, APV. Oscollopampa, APV. San Lorenzo, APV. Altiva Canas, APV. Nación Kana, APV. Villa Chaparral, APV. La Casona del Abuelo, APV. Villa Mirador, APV. Villa los Andes, APV. Monterrey, APV. Lucerinas, Centro de Salud Accamana – APV Picol Huayllaro S/N, I.E. Virgen del Carmen – APV Picol Huayllaro S/N.
  • Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 8:30 a. m.

Distrito de San Jerónimo

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento.
  • Zonas afectadas en Checca: Municipalidad distrital de San Jerónimo, Camal Municipal de San Jerónimo – Sector de Kayra, Agua Potable JASS – Comunidad de Sucso Aucaylle, Reservorio de agua (Picol Orcconpujio - SEDA), EPS. SEDACUSCO S.A. - AV. Manco Ccapac, EPS. SEDACUSCO S.A. - Planta de tratamiento de aguas Residuales- San Jerónimo, EPS. SEDACUSCO S.A. - Sect. de la Granja Kayra S/N, Red de Servicios de Salud Cusco Sur - CS. San Jerónimo, Av. Manco Capac, UNSAAC - Granja Kayra, Universidad Andina del Cusco - Facultad de Ciencias de la Salud - Sector Angostura, Universidad Continental – Sector Angostura, Derrama Magisterial – Calle Romeritos, M.INT. Carcel Quencoro – San Jerónimo S/N, Cárcel de Mujeres – San Jerónimo S/N, Petro Perú S.A. – APV. Oscollopampa S/N, Dirección Regional Sur Oriente-INPE - Prolog. Av. Cultura s/n, LATESA S.A.C. – Comunidad de Sucso Aucaylle, América Móvil (Chimpahuaylla), Telefónica Móviles (C.P. Conchacalla) - Calle Arica, Curtiembre Machupicchu - Urb. Versalles, Procesadora de Alimentos Santana - Cusco S.A. - Av. Manco Capac S/N, Concretos Premezclados del Sur del Peru SAC. - Av. Costanera s/n, Industrias Alimenticias Kukuli Urpi SCRL - Av. Pata Pata San Isidro, Tiendas Makro San Jerónimo – Av. de La Cultura S/N, Promart San Jerónimo – Av. de La Cultura S/N, SÓDIMAC – Av. de La Cultura S/N.
  • Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 8:30 a. m.

Distrito de Quispicanchi

  • Motivo: Trabajos de mantenimiento.
  • Zonas afectadas: Distrito de Saylla, Distrito de Oropesa, Distrito de Lucre, Distrito de Andahuaylillas, Distrito de Huaro, Distrito de Urcos, Distrito de Ccatca, Distrito de Ocongate, Distrito de Ccarhuayo, OXICUSO – Chingo Grande – Saylla,
  • Horario de interrupción: 00:00 a. m. – 8:30 a. m.

¿Qué recomendaciones deben tenerse en cuenta ante un corte de luz?

  • Reportar el problema a través de los canales de atención de Electro Sur Este
  • Es importante tener linternas con baterías o cargadas
  • No usar velas: ante un descuido, podrían generar un incendio
  • Es necesario ventilar los ambientes, ya que las estufas emiten gases que pueden ser contaminantes
  • Las familias deben tener reserva de agua potable y alimentos de preparación instantánea
  • Es fundamental tener un kit de emergencia y una lista de números de emergencia escrita en un papel
  • Tener la batería del celular cargada y un cargador portátil
  • Desenchufar los artefactos eléctricos
  • Luego del retorno de la electricidad, esperar al menos 10 minutos antes de conectar los electrodomésticos.

¿En qué regiones distribuye su servicio Electro Sur Este?

Electro Sur Este S. A. A. es una sociedad anónima abierta, concesionaria de la distribución de energía eléctrica. Comprende dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, la provincia de Sucre en la región de Ayacucho y la provincia de Cayarani en la región de Arequipa. Su sede principal está ubicada en la Av. Mariscal Sucre N.º 400, en el distrito de Santiago, provincia y región del Cusco.

