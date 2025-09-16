Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Este el jueves 18, viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, diversas zonas de Lambayeque enfrentarán cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. Ensa informó que estas interrupciones son necesarias para garantizar un mejor servicio y advirtió a los usuarios que tomen las precauciones del caso, ya que los horarios variarán según el distrito afectado.

Lambayeque: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 18 de setiembre

Laguna

Zona afectada: Pueblo Libre, Rafan Túpac Amaru, Ampliación Rafán, Los Peroles IV Etapa, San Pedro, Lagunas, Leonera Fundo Algarrobo, Los Peroles, Los Peroles y Pilancón, Monte Cruz

Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.

Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 05. 30 P. m.

San José

Zona afectada: Urbanización El Pescador Mza: 65, 66, 67, 75, 79, 83, 84, 85, 86 111, 112, 117; Calles Juan Carlos Fiesta Cdra.1; Luis Álvaro Yenque Cdra.,1; Augusto B. Leguía Cdra.12-13; Catalino Galán Fiestas Cdra.5-8; Los Mártires del Mar Cdra.3; José Galán López Cdra.2; Manuel Vicente Sánchez Cdra.1; Hermanos Fiestas Quesquén Cdra.4.

Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.

Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.

Corte de luz 19 de setiembre

Chiclayo

Zona afectada: Carretera. Panamericana Norte Km. 0774, Chiclayo

Motivo: Trabajos de ampliación

Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.

Corte de luz 20 de setiembre

Chiclayo

Zona afectada: Urbanización Santa Victoria, calle Los Sauces, cdra.1, Chiclayo

Motivo: Trabajos de ampliación

Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 12.00 P. m.

¿Cómo ver el recibo de luz Ensa?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

