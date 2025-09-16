Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa
Ensa realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de distribución para mejorar el servicio, por lo que recomendó a las personas que tomen las debidas precauciones.
Este el jueves 18, viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, diversas zonas de Lambayeque enfrentarán cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. Ensa informó que estas interrupciones son necesarias para garantizar un mejor servicio y advirtió a los usuarios que tomen las precauciones del caso, ya que los horarios variarán según el distrito afectado.
Lambayeque: horarios y distritos afectados por corte de luz
Corte de luz 18 de setiembre
Laguna
- Zona afectada: Pueblo Libre, Rafan Túpac Amaru, Ampliación Rafán, Los Peroles IV Etapa, San Pedro, Lagunas, Leonera Fundo Algarrobo, Los Peroles, Los Peroles y Pilancón, Monte Cruz
- Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.
- Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 05. 30 P. m.
San José
- Zona afectada: Urbanización El Pescador Mza: 65, 66, 67, 75, 79, 83, 84, 85, 86 111, 112, 117; Calles Juan Carlos Fiesta Cdra.1; Luis Álvaro Yenque Cdra.,1; Augusto B. Leguía Cdra.12-13; Catalino Galán Fiestas Cdra.5-8; Los Mártires del Mar Cdra.3; José Galán López Cdra.2; Manuel Vicente Sánchez Cdra.1; Hermanos Fiestas Quesquén Cdra.4.
- Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.
- Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.
Corte de luz 19 de setiembre
Chiclayo
- Zona afectada: Carretera. Panamericana Norte Km. 0774, Chiclayo
- Motivo: Trabajos de ampliación
- Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.
Corte de luz 20 de setiembre
Chiclayo
- Zona afectada: Urbanización Santa Victoria, calle Los Sauces, cdra.1, Chiclayo
- Motivo: Trabajos de ampliación
- Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 12.00 P. m.
¿Cómo ver el recibo de luz Ensa?
Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.
