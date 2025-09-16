HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Ensa realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de distribución para mejorar el servicio, por lo que recomendó a las personas que tomen las debidas precauciones.

Ensa anuncia cortes de energía en Lambayeque. Foto: La República
Ensa anuncia cortes de energía en Lambayeque. Foto: La República

Este el jueves 18, viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, diversas zonas de Lambayeque enfrentarán cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. Ensa informó que estas interrupciones son necesarias para garantizar un mejor servicio y advirtió a los usuarios que tomen las precauciones del caso, ya que los horarios variarán según el distrito afectado.

Lambayeque: horarios y distritos afectados por corte de luz

Corte de luz 18 de setiembre

Laguna

  • Zona afectada: Pueblo Libre, Rafan Túpac Amaru, Ampliación Rafán, Los Peroles IV Etapa, San Pedro, Lagunas, Leonera Fundo Algarrobo, Los Peroles, Los Peroles y Pilancón, Monte Cruz
  • Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.
  • Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 05. 30 P. m.

San José

  • Zona afectada: Urbanización El Pescador Mza: 65, 66, 67, 75, 79, 83, 84, 85, 86 111, 112, 117; Calles  Juan Carlos Fiesta Cdra.1; Luis Álvaro Yenque Cdra.,1; Augusto B. Leguía Cdra.12-13; Catalino Galán Fiestas Cdra.5-8; Los Mártires del Mar Cdra.3; José Galán López Cdra.2; Manuel Vicente Sánchez Cdra.1; Hermanos Fiestas Quesquén Cdra.4.
  • Motivo: Trabajos por expansión en redes de media tensión.
  • Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.

Corte de luz 19 de setiembre

Chiclayo

  • Zona afectada: Carretera. Panamericana Norte Km. 0774, Chiclayo
  • Motivo: Trabajos de ampliación
  • Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 02.00 P. m.

Corte de luz 20 de setiembre

Chiclayo

  • Zona afectada: Urbanización Santa Victoria, calle Los Sauces, cdra.1, Chiclayo
  • Motivo: Trabajos de ampliación
  • Horario de interrupción: 09.00 a. m. a 12.00 P. m.

¿Cómo ver el recibo de luz Ensa?

Ensa es parte de la empresa Distriluz, la cual ha implementado un portal virtual para que sus usuarios puedan consultar el costo de su recibo de luz. Para ello, deberás acceder a este ENLACE. Seguidamente, deberás ingresar tu número de suministro o DNI.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Cae ''Maykel'', presunto 'negociador' de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Cae ''Maykel'', presunto 'negociador' de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad del Rímac desaloja comerciantes del mercado Uniflor: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

Streamer Neutro confirma su asistencia a la próxima marcha contra la reforma de la AFP: "Con toda mi gente"

Sociedad

Municipalidad del Rímac desaloja comerciantes del mercado Uniflor: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ evaluará suspensión contra fiscal de la Nación este viernes 19 de septiembre

El Abogado del Diablo: Carlincatura satiriza el caso judicial de un sentenciado que involucra a las altas esferas del poder

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota