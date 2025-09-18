HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Sociedad

Cortes programado de luz para hoy: links para revisar si tu zona se quedará sin el servicio de energía eléctrica

Las empresas que ofrecen el servicio de luz instan a la población a adoptar medidas preventivas ante el corte de suministro. Entre estas se encuentran Enel, Luz del Sur, Seal, entre otros.

Empresas realizarán mantenimiento de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz en diferentes regiones del Perú.
Empresas realizarán mantenimiento de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz en diferentes regiones del Perú. | Foto: composición LR | difusión

Varias empresas que suministran energía eléctrica en las distintas regiones del Perú anunciaron los cortes programados de luz para este jueves 18 de setiembre, debido a los trabajos de mantenimiento, mejoras en la red eléctrica y la ampliación del sistema eléctrico. Estas acciones, lideradas por compañías como Enel, Luz del Sur, Pluz Energía Perú y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), buscan mejorar la infraestructura eléctrica y la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios.

Ante estos cortes, las compañías instan a la población a adoptar medidas preventivas, como desconectar dispositivos eléctricos para evitar daños. Además, recomienda que los ciudadanos consulten si sus áreas se verán afectadas por los cortes, así como las horas y fechas específicas en las que se interrumpirá el servicio. Estas precauciones tienen como objetivo minimizar las molestias y garantizar la seguridad durante el proceso de mantenimiento.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

lr.pe

Link para revisar cortes de luz en regiones del Perú

Los usuarios de las empresas de energía eléctrica en el Perú pueden revisar el consumo que realizan a través de diferentes plataformas digitales. A continuación, se expondrán los enlaces donde podrán encontrar los detalles de la interrupción del servicio:

PUEDES VER: Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

lr.pe

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

  • Verifica el corte: Comprueba si el corte es general o si solo afecta a tu vivienda. Revisa si tus vecinos también están sin electricidad. Si solo tu hogar está afectado, puede ser una falla interna o un corte por deuda. En este caso, contacta a tu proveedor de energía para obtener información sobre el suministro.
  • Desconecta los electrodomésticos: Para evitar daños por posibles subidas de tensión cuando se restablezca el servicio, desconecta aparatos como televisores, computadoras y electrodomésticos.
  • Usa fuentes de iluminación alternativas: Ten linternas con baterías cargadas o velas disponibles para iluminar el hogar. Si usas velas, colócalas en lugares seguros, lejos de materiales inflamables, y nunca las dejes encendidas sin supervisión.
  • Mantén cerrados los refrigeradores y congeladores: Para conservar los alimentos, evita abrir las puertas de estos electrodomésticos. Un refrigerador cerrado mantiene los alimentos fríos hasta por 4 horas, mientras que un congelador puede conservar la temperatura hasta 48 horas si está lleno.
  • Reporta el corte: Si el corte no ha sido anunciado previamente, contacta a tu proveedor de energía para reportarlo. Puedes hacerlo a través de sus líneas telefónicas o plataformas en línea.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz afectó a 6 distritos de Lima: Luz del Sur avisó que el servicio logró ser restablecido

Corte de luz afectó a 6 distritos de Lima: Luz del Sur avisó que el servicio logró ser restablecido

LEER MÁS
Trujillo: corte de luz según Hidrandina hoy por horarios y distritos

Trujillo: corte de luz según Hidrandina hoy por horarios y distritos

LEER MÁS
Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota