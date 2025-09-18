Empresas realizarán mantenimiento de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz en diferentes regiones del Perú. | Foto: composición LR | difusión

Empresas realizarán mantenimiento de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz en diferentes regiones del Perú. | Foto: composición LR | difusión

Varias empresas que suministran energía eléctrica en las distintas regiones del Perú anunciaron los cortes programados de luz para este jueves 18 de setiembre, debido a los trabajos de mantenimiento, mejoras en la red eléctrica y la ampliación del sistema eléctrico. Estas acciones, lideradas por compañías como Enel, Luz del Sur, Pluz Energía Perú y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), buscan mejorar la infraestructura eléctrica y la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios.

Ante estos cortes, las compañías instan a la población a adoptar medidas preventivas, como desconectar dispositivos eléctricos para evitar daños. Además, recomienda que los ciudadanos consulten si sus áreas se verán afectadas por los cortes, así como las horas y fechas específicas en las que se interrumpirá el servicio. Estas precauciones tienen como objetivo minimizar las molestias y garantizar la seguridad durante el proceso de mantenimiento.

Link para revisar cortes de luz en regiones del Perú

Los usuarios de las empresas de energía eléctrica en el Perú pueden revisar el consumo que realizan a través de diferentes plataformas digitales. A continuación, se expondrán los enlaces donde podrán encontrar los detalles de la interrupción del servicio:

Arequipa : Los usuarios de Seal pueden consultar los cortes de luz y revisar el recibo de consumo eléctrico a través de la página oficial de la empresa: https://oficinavirtual.seal.com.pe/Home/Login.

: Los usuarios de Seal pueden consultar los cortes de luz y revisar el recibo de consumo eléctrico a través de la página oficial de la empresa: https://oficinavirtual.seal.com.pe/Home/Login. La Libertad : La empresa Hidrandina proporciona información sobre cortes de luz en varios distritos de la región. Los usuarios pueden conocer las zonas afectadas y las fechas programadas para los cortes en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/hidrandina/?locale=es_LA

: La empresa Hidrandina proporciona información sobre cortes de luz en varios distritos de la región. Los usuarios pueden conocer las zonas afectadas y las fechas programadas para los cortes en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/hidrandina/?locale=es_LA Lima: Los ciudadanos que deseen conocer los lugares que serán afectados por los trabajos de mantenimiento y no contarán con luz pueden revisar el portal web oficial de Luz del Sur o de Pluz Energía Perú, estos son: https://www.luzdelsur.pe/es , https://www.pluz.pe/es/personas/cortes-programados.html

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

Verifica el corte: Comprueba si el corte es general o si solo afecta a tu vivienda. Revisa si tus vecinos también están sin electricidad. Si solo tu hogar está afectado, puede ser una falla interna o un corte por deuda. En este caso, contacta a tu proveedor de energía para obtener información sobre el suministro.

Desconecta los electrodomésticos: Para evitar daños por posibles subidas de tensión cuando se restablezca el servicio, desconecta aparatos como televisores, computadoras y electrodomésticos.

Usa fuentes de iluminación alternativas: Ten linternas con baterías cargadas o velas disponibles para iluminar el hogar. Si usas velas, colócalas en lugares seguros, lejos de materiales inflamables, y nunca las dejes encendidas sin supervisión.

Mantén cerrados los refrigeradores y congeladores: Para conservar los alimentos, evita abrir las puertas de estos electrodomésticos. Un refrigerador cerrado mantiene los alimentos fríos hasta por 4 horas, mientras que un congelador puede conservar la temperatura hasta 48 horas si está lleno.

Reporta el corte: Si el corte no ha sido anunciado previamente, contacta a tu proveedor de energía para reportarlo. Puedes hacerlo a través de sus líneas telefónicas o plataformas en línea.

