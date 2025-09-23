HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

SEAL recomienda a los usuarios proteger sus equipos eléctricos y planificar sus actividades ante estos cortes programados, garantizando seguridad y continuidad en el servicio.

Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal
Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal | composición LR. | Andina/LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció cortes programados del servicio eléctrico en diversas zonas de la región Arequipa desde el martes 24 hasta el jueves 26 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Según el comunicado oficial, los cortes de luz buscan garantizar la seguridad del sistema y evitar interrupciones imprevistas en el futuro. SEAL recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias para proteger sus equipos eléctricos y planificar sus actividades con anticipación.

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 24 de septiembre

Distrito de Cotahuasi

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Tomepampa
  • Horario de interrupción: 7:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Bella Unión

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Santa Maria, Santa Maria Zona 1
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

  • Motivo: Reforzamiento de redes
  • Zonas afectadas:  Mercado Mayorista Zona A y B, Pedro Huillca Tecse, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Upis Trab. del Mercado Mayorista
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Corte de luz 25 de septiembre

Distrito de La Joya

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición
  • Horario de interrupción: 7:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Lomas

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Characato

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 11:30 a. m.

Distrito de Huaynacotas

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Chincayllapa. Urbanizaciones del Distrito de Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Puica, Sayparara, Sayroso, Suni
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Urb. Apipa Sector XI, Urb. Parque Industrial Porvenir Arequipa
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Distrito de Characato

  • Motivo: Reforzamiento de redes
  • Zonas afectadas: Urb.Horacio Zeballos Gamez Sector B
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Corte de luz 26 de septiembre

Distrito de Bella Unión

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Lateral 1, Sector San Pablo. Subestaciones de Distribución S.E.
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 12:30 p. m.

Distrito de Huanca

  • Motivo: Mantenimiento de redes
  • Zonas afectadas: Alto San Basilio, Malata, Misanayoc, Murco, Pichinca, Pueblo de Huanca, Tocroyo
  • Horario de interrupción: 8:30 a. m. – 2:30 p. m.

Distrito de Mariscal Cáceres

  • Motivo: Reforzamiento de redes
  • Zonas afectadas: AA.HH. Santa Elizabeth Baja
  • Horario de interrupción: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

