Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal | composición LR. | Andina/LR

Cortes programados de energía eléctrica en Arequipa por Seal | composición LR. | Andina/LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció cortes programados del servicio eléctrico en diversas zonas de la región Arequipa desde el martes 24 hasta el jueves 26 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Según el comunicado oficial, los cortes de luz buscan garantizar la seguridad del sistema y evitar interrupciones imprevistas en el futuro. SEAL recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias para proteger sus equipos eléctricos y planificar sus actividades con anticipación.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 24 de septiembre

Distrito de Cotahuasi

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Urbanizaciones Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Tomepampa

Urbanizaciones Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Tomepampa Horario de interrupción: 7:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Bella Unión

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Bella Unión: Santa Maria, Santa Maria Zona 1

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

Motivo: Reforzamiento de redes

Reforzamiento de redes Zonas afectadas: Mercado Mayorista Zona A y B, Pedro Huillca Tecse, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Upis Trab. del Mercado Mayorista

Mercado Mayorista Zona A y B, Pedro Huillca Tecse, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Upis Trab. del Mercado Mayorista Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Corte de luz 25 de septiembre

Distrito de La Joya

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición

Irrigación El Triunfo, Pampas Repartición Horario de interrupción: 7:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Lomas

Motivo: Mantenimiento de redes

Zonas afectadas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas

Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Characato

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II

Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B-C-D, Urbanizaciones del distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Santa Anita II Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 11:30 a. m.

Distrito de Huaynacotas

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Chincayllapa. Urbanizaciones del Distrito de Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Puica, Sayparara, Sayroso, Suni

Chincayllapa. Urbanizaciones del Distrito de Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Puica, Sayparara, Sayroso, Suni Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Urb. Apipa Sector XI, Urb. Parque Industrial Porvenir Arequipa

Urb. Apipa Sector XI, Urb. Parque Industrial Porvenir Arequipa Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Distrito de Characato

Motivo: Reforzamiento de redes

Reforzamiento de redes Zonas afectadas: Urb.Horacio Zeballos Gamez Sector B

Urb.Horacio Zeballos Gamez Sector B Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Corte de luz 26 de septiembre

Distrito de Bella Unión

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Lateral 1, Sector San Pablo. Subestaciones de Distribución S.E.

Lateral 1, Sector San Pablo. Subestaciones de Distribución S.E. Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 12:30 p. m.

Distrito de Huanca

Motivo: Mantenimiento de redes

Mantenimiento de redes Zonas afectadas: Alto San Basilio, Malata, Misanayoc, Murco, Pichinca, Pueblo de Huanca, Tocroyo

Alto San Basilio, Malata, Misanayoc, Murco, Pichinca, Pueblo de Huanca, Tocroyo Horario de interrupción: 8:30 a. m. – 2:30 p. m.

Distrito de Mariscal Cáceres

Motivo: Reforzamiento de redes

Reforzamiento de redes Zonas afectadas: AA.HH. Santa Elizabeth Baja

AA.HH. Santa Elizabeth Baja Horario de interrupción: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.