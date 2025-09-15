Corte de luz en Trujillo, La Libertad, programado por Hidrandina del 17 al 18 de septiembre: horarios y zonas afectadas

Los distritos de Huanchaco, El Porvenir y diversos sectores de Trujillo se verán afectados. Hidrandina proporcionará detalles sobre los cortes a través de su sitio web y aplicación móvil. | Composición LR

Hidrandina, la empresa que se encarga de la distribución eléctrica en el norte del Perú, ha informado que del 17 al 18 de septiembre de 2025 se ejecutarán cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad, lo cual afectará a diversos sectores de la región.

La compañía exhortó a la ciudadanía a adoptar las medidas de precaución correspondientes, debido a que estas interrupciones están relacionadas con labores de mantenimiento orientadas a optimizar el servicio eléctrico. Del mismo modo, pidió a los usuarios mantenerse informados sobre los lugares y horarios en los que se llevarán a cabo los cortes programados.

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, del 17 al 18 de septiembre

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. La información también puede consultarse por medio de La República.

Corte de luz el 17 de septiembre

Huanchaco

Zonas afectadas : C.P.M. (El Milagro V-B, Mz.1, 2)

: C.P.M. (El Milagro V-B, Mz.1, 2) Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Trujillo

Zonas afectadas : Sector Urb. Mochica (parcial), AA. HH Alto Mochica II (Av. Federico Villarreal Cda. 13, 24), Sector La Hermelinda (Av. Federico Villarreal Cdra. 14, 22), PP.JJ. La Esperanza (Av. Federico Villarreal Cdra. 20).

: Sector Urb. Mochica (parcial), AA. HH Alto Mochica II (Av. Federico Villarreal Cda. 13, 24), Sector La Hermelinda (Av. Federico Villarreal Cdra. 14, 22), PP.JJ. La Esperanza (Av. Federico Villarreal Cdra. 20). Horario de interrupción: 10:00 a.m. a 01:00 p.m.

El Porvenir

Zonas afectadas : AA.HH. Nuevo Jerusalén IV Etapa (Mz. C, D, E, G, J, K, L, M, N, O).

: AA.HH. Nuevo Jerusalén IV Etapa (Mz. C, D, E, G, J, K, L, M, N, O). Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Trujillo

Zonas afectadas : Urb. Torres Araujo (parcial)

: Urb. Torres Araujo (parcial) Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m.

Trujillo

Zonas afectadas : Urb. Santa María (parcial), Barr. Chicago (parcial)

: Urb. Santa María (parcial), (parcial) Horario de interrupción: 03:30 p.m. a 05:00 p.m.

Trujillo

Zonas afectadas : Urb. Popular El Cortijo (Av. América Oeste Cda. 23), Urb. Vista Hermosa (parcial), Urb. San Andrés V etapa (Av. Juan Pablo II Cda. 11, Coop. Viv. Covicorti, Mz. V3)

: Urb. Popular El Cortijo (Av. América Oeste Cda. 23), Urb. Vista Hermosa (parcial), Urb. San Andrés V etapa (Av. Juan Pablo II Cda. 11, Coop. Viv. Covicorti, Mz. V3) Horario de interrupción: 05:30 p.m. a 06:30 p.m.

Corte de luz el 18 de septiembre

Huanchaco

Zonas afectadas : AA. HH. Las Lomas 2 Etapa (parcial), AA. HH. Las Lomas (parcial).

: AA. HH. Las Lomas 2 Etapa (parcial), AA. HH. Las Lomas (parcial). Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 10:30 a.m.

Trujillo

Zonas afectadas : Sector La Rinconada (Av. Cesar Vallejo con Av. Los Diamantes, Ca. Los Cedros, Ca. Los Jaspes).

: Sector La Rinconada (Av. Cesar Vallejo con Av. Los Diamantes, Ca. Los Cedros, Ca. Los Jaspes). Horario de interrupción: 10:00 a.m. a 12:00 p.m

Huanchaco

Zonas afectadas : AA. HH. Ramon Castilla

: AA. HH. Ramon Castilla Horario de interrupción: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

La Esperanza

Zonas afectadas : Urb. Parque Industrial (Av. Panamericana Norte Km 569, Mz. A, B, C, D, E, E1, G), Urb. Cuatro Suyos (Mz. A, C, D, G).

: Urb. Parque Industrial (Av. Panamericana Norte Km 569, Mz. A, B, C, D, E, E1, G), Urb. Cuatro Suyos (Mz. A, C, D, G). Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m

Trujillo

Zonas afectadas : AA. HH. Alto Mochica II (parcial), Urb. La Esperancita (Av. Metropolitana Nº Mz. E).

: AA. HH. Alto Mochica II (parcial), Urb. La Esperancita (Av. Metropolitana Nº Mz. E). Horario de interrupción: 01:30 p.m. a 03:00 p.m

Huanchaco

Zonas afectadas : AA. HH. Las Lomas 2 Etapa (parcial), AA. HH. Las Lomas (parcial)

: AA. HH. Las Lomas 2 Etapa (parcial), AA. HH. Las Lomas (parcial) Horario de interrupción: 05:30 p.m. a 06:30 p.m

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para poder realizar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía tiene disponibles varias opciones que facilitan un proceso sencillo y seguro a sus usuarios. Entre las principales alternativas se encuentran:

Agentes y bancos autorizados

Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA

Scotiabank

Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

Agentes KasNet​

Tiendas Mass​

Western Union​

¿Cómo me contacto con Hidrandina?

Hidrandina, la empresa responsable del servicio eléctrico en Trujillo, ha puesto a disposición de sus usuarios diversos canales de atención. Entre ellos se encuentra la línea telefónica 0801-71001, disponible en su sitio web oficial. Asimismo, los usuarios que prefieran una opción digital pueden descargar la aplicación móvil Distriluz y seguir las instrucciones para gestionar sus consultas. También está disponible el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

