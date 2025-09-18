HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estados Unidos emite alerta para turistas que viajen hacia Machu Picchu tras protestas y disturbios: "Ejerza precaución"

Se aconseja a los viajeros mantenerse informados y preparados, ya que los servicios de transporte podrían verse afectados por manifestaciones civiles en Machu Picchu.

Pese a que no se desaconseja viajar a Machu Picchu, la Embajada instó a los turistas a tomar precauciones. Foto: Composición LR
La Embajada de Estados Unidos en Perú emitió una alerta el martes 16 de septiembre, en donde recomienda a los turistas a tomar precauciones si deciden viajar hacia Machu Picchu, en la región del Cusco. El aviso se difundió luego de una serie de manifestaciones sociales que bloquearon el acceso a la ciudadela, lo que provocó la suspensión de los trenes y la incertidumbre de cientos de visitantes.

"Organizaciones locales están protestando por los cambios en el contrato del servicio de buses que opera la ruta hacia el sitio de Machu Picchu, incluyendo la colocación de objetos en las vías del tren que conectan Ollantaytambo y Machupicchu Pueblo", se lee en el pronunciamiento.

PUEDES VER: Werner Salcedo: "Machu Picchu no debe ser usado como cortina de humo"

Estados Unidos advierte a turistas que viaje a Machu Picchu

En el comunicado se advierten riesgos sobre crimen y disturbios civiles en la zona de Machu Picchu, lo cual ha dificultado los accesos hacia la ciudadela. Por ello, se ha clasificado al destino como nivel 2 en la advertencia consular. En otras palabras, los turistas deben mantenerse vigilantes si desean visitar la ciudadela inca. Sin embargo, no desaconsejó viajar.

"Los viajeros que permanecen en Machu Picchu Pueblo también deben contactar a las autoridades locales y a sus guías para conocer las opciones disponibles para salir, las cuales pueden incluir caminatas de 2 a 3 horas combinadas con transporte en bus u otros medios terrestres", advirtió la Embajada de Estados Unidos.

Del mismo modo, precisó que los viajeros que aún quieran viajar a Machu Picchu deben tomar en cuenta que el transporte, el acceso al sitio y otros servicios podrían verse limitados sin previo aviso por las protestas civiles. Recomendó que todos los turistas deben estar preparados con todos los suministros necesarios para su viaje.

PUEDES VER: "Pánico en Machu Picchu": así informan los medios internacionales sobre protestas que afecta a turistas en Perú

¿Qué implica la advertencia de la Embajada de Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos recomendó a su ciudadanía a mantenerse informados a través de medios locales, mantener comunicación con sus compañías de transporte y consultar con fuentes oficiales para adaptarse a los posibles cambios. Estas fueron las observaciones:

  • Evite concentraciones multitudinarias, manifestaciones y bloqueos de carreteras.
  • Ejerza precaución si se encuentra inesperadamente en las cercanías de concentraciones multitudinarias o protestas.
  • Contacte a su agencia de viajes para obtener asesoramiento o asistencia.
  • Monitoree los medios locales para actualizaciones.

