Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya del miércoles 17 de septiembre, se refirió al pedido de permiso de la presidenta Dina Boluarte al Congreso con la finalidad de viajar a Estados Unidos. En ese sentido, Oxenford criticó que la mandataria tenga planeado viajar a New York para participar de una sesión de la ONU cuando ha tenido constantes ataques a la Corte IDH.

"Dina está pidiendo permiso al Congreso de la República para ausentarse del país del 21 al 25 de este mes para irse a Nueva York para una convención, un evento organizado por la ONU donde van a tocar, ¿qué creen ustedes? Temas vinculados a la importancia de los derechos humanos, tamaña hipocresía de la señora, que lo único que quiere es librarnos del pacto de San José y cortar palitos con la Corte Interamericana", enfatizó.

En esa misma línea, la periodista cuestionó el eventual viaje de la mandataria luego de que promulgó la Ley de Amnistía, que favorece a policías y militares investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

"Imagínense ustedes cómo estamos. A Nueva York se quiere ir a Nueva York. ¿A qué se preguntarán ustedes? A participar de un evento de la Organización de las Naciones Unidas, donde el Perú obviamente debería de tener una participación especial. Pero ¿Dina Boluarte? ¿Dina Boluarte, allá hablando participando del tema central en discusión que es 'juntos somos mejores el desarrollo y los derechos humanos' pasar el mismo roche que Santiváñez?", criticó.

En otro momento del programa, Oxenford también cuestionó la manera en la que la presidenta gobernará el Perú en caso obtenga permiso para viajar al extranjero.

"Dina Boluarte tiene todo a su favor, no se puede quejar. Todo lo tiene integrado como parte de un petit comité que maneja como le da la gana. Por eso es que puede seguir gobernando si acaso lo que hace es gobernar. Por supuesto, porque ella dice que cuando viaja trabaja virtualmente. ¿Qué va a trabajar si ni siquiera en el avión hay internet, por favor? Ni siquiera en Lima, en Palacio Gobierno, trabaja", enfatizó

"Dina Boluarte está listando maletas, se quiere ir y se quiere ir ahorita el 21 a Nueva York. Nueva York, que es una ciudad muy linda, además caminar por el Central Park siempre va a ser una experiencia muy simpática, muy agradable y ella claramente está contando los días para irse de Palacio y Gobierno, pero quiere llegar al término de sus funciones concluir su mandato", acotó.