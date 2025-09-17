HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

La heladería de Ezequiel Gómez nació en Miami y es conocida por sus sabores exóticos gracias a frutas latinoamericanas.

El venezolano Ezequiel Gómez creó Bosco Factory, un negocio de helados que encantó a latinos y a varios estadounidenses.
El venezolano Ezequiel Gómez creó Bosco Factory, un negocio de helados que encantó a latinos y a varios estadounidenses. | composición LR

Ezequiel Gómez es un venezolano que emigró a Estados Unidos sin un plan detrás. Su hermana Haydee fue clave en el éxito que se le venía, pues ella ya trabajaba en una heladería en Canadá. Con el objetivo de ampliar el negocio familiar, el joven se encargó de EE.UU., donde explotó su espíritu emprendedor.

Así nació Bosco Factory, un negocio de helados que llegó a convertirse en el favorito de los latinos y varios estadounidenses. Los sabores exóticos llamaban la atención de los clientes y eso se debía mayormente a frutas latinoamericanas populares. "Yo no conocía la lúcuma, que la comen muchos los peruanos. Y aquí me tocó conocerla porque al no tenerla entre los sabores de helado, era considerado una ofensa", relató.

Ezequiel Gómez se volvió exitoso con el negocio familiar de heladería en USA. Foto: @gelatero/Instagram<br>

Ezequiel Gómez se volvió exitoso con el negocio familiar de heladería en USA. Foto: @gelatero/Instagram

¿Cómo inició el negocio de helados del venezolano en EE.UU.?

El negocio de helados de Ezequiel Gómez comenzó con un pequeño puesto en un mercado de productores en Miami, donde inicialmente vendían helados de otras marcas. Con el tiempo, la familia decidió incursionar en la fabricación propia. Ofrecieron sabores innovadores como coco y mango que fueron bien recibidos por sus clientes, lo que los motivó a seguir invirtiendo en maquinaria. Posteriormente, Bosco Factory se especializó en sabores exóticos y en la fabricación de helados para supermercados, hoteles y restaurantes.

La hermana de Ezequiel Gómez también tiene un exitoso negocio de helados, pero en Canadá. Foto: @gelatero/Instagram<br>

La hermana de Ezequiel Gómez también tiene un exitoso negocio de helados, pero en Canadá. Foto: @gelatero/Instagram

Entre las frutas que Ezequiel incorporó en sus helados está la lúcuma, un sabor muy popular en Perú. Esta fue una de las sorpresas que el venezolano descubrió durante su proceso de expansión, ya que no la conocía previamente, pero al encontrarla en el mercado estadounidense, decidió incluirla en su oferta. Este sabor resultó ser un éxito en su negocio.

Ezequiel Gómez usaba frutas latinoamericanas para su negocio de helados en USA. Foto: @gelatero/Instagram<br>

Ezequiel Gómez usaba frutas latinoamericanas para su negocio de helados en USA. Foto: @gelatero/Instagram

La crisis venezolana obligó a Ezequiel a quedarse en USA

La emigración de Ezequiel Gómez a Estados Unidos no fue inicialmente una decisión permanente. En sus primeros momentos en EE.UU., su familia solo planeaba tener un negocio allí y regresar a Venezuela cuando las circunstancias lo permitieran. Sin embargo, la crisis política y económica en Venezuela se agravó, lo que obligó a Ezequiel a reconsiderar sus planes. Al darse cuenta de que las condiciones en su país no mejoraban, decidió quedarse en EE.UU. y buscar nuevas oportunidades para su familia.

Al principio, Ezequiel extrañaba mucho su país y las costumbres venezolanas, pero la gran comunidad latina en Florida le ofreció un entorno familiar y cercano. Este apoyo cultural y social hizo que la adaptación fuera más fácil, ayudándole a integrarse rápidamente en su nueva vida en EE.UU. La comunidad de venezolanos, colombianos y argentinos en Miami fue fundamental para expandir su red de contactos y fortalecer su negocio, lo que facilitó su éxito.

"Si veo todo lo que se ha recorrido, hemos crecido bastante. Es un país que te brinda esas oportunidades (...) Obviamente, no es fácil. En ningún país creces en dos días, y cuando haces las cosas bien, toma su tiempo, pero va a llegar", dijo a La Nación.

