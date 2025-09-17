Medios internacionales advierten sobre la crisis, que podría comprometer el estatus de Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo. Foto: composición LR/Andina

Unos 1.600 turistas, entre ellos visitantes de al menos nueve países, fueron evacuados de la zona de Machu Picchu tras quedar atrapados por una protesta de pobladores que exigen la salida de la empresa de autobuses que opera la ruta hacia la ciudadela inca, elegida en 2007 como una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo. La concesión de la compañía venció este mes, y las comunidades locales reclaman que el servicio sea asumido por una empresa propia. El bloqueo de la vía férrea y los enfrentamientos con la policía han sido replicados por medios internacionales, quienes advierten sobre la grave crisis social que el turismo de Perú.

La Defensoría del Pueblo confirmó que, durante la madrugada del último miércoles, más de 1.400 personas fueron evacuadas y que otras 156 salieron horas más tarde, mientras algunos visitantes optaron por caminar hasta tres horas hacia Santa Teresa para salir de la zona. Entre los afectados hubo ciudadanos franceses, japoneses, estadounidenses, chilenos, brasileños, mexicanos y alemanes. Aunque los pobladores declararon una “tregua” hasta el miércoles, el gobierno peruano anunció negociaciones con los dirigentes locales en busca de una solución definitiva.

Medios internacionales replican crisis que se vive en Machu Picchu

CNN: "Cientos de turistas quedan varados cerca de Machu Picchu tras protestas"

El medio estadounidense CNN explicó que la crisis en Machu Picchu se debe a que los manifestantes cuestionan la “falta de transparencia y equidad” en el reemplazo de Consettur, empresa encargada del tren local, mientras el gobierno asegura que unos 1.400 visitantes ya fueron evacuados. Además, resaltó que la disputa no solo afecta al turismo inmediato, sino también la reputación internacional del sitio, ya que New7Wonders advirtió que, si el conflicto se agrava, podría comprometer la credibilidad de Machu Picchu como una de las nuevas maravillas del mundo.

Midi Libre: "Pánico en Machu Picchu: 1.600 turistas evacuados de urgencia, ¿qué pasó en este famoso sitio arqueológico del Perú?"

El medio francés Midi Libre describe la situación en Machu Picchu con un tono de alarma, pues señala que varios turistas se vieron obligados a caminar durante horas para buscar transporte alternativo, mientras las autoridades intentaban evacuar a los varados. Midi Libre interpreta el conflicto como una disputa local por el control del transporte turístico que ha escalado hasta comprometer el acceso al sitio arqueológico más visitado de Perú.

Le Monde: "Perú: 1.600 turistas evacuados de Machu Picchu luego de que las protestas escalaran a enfrentamientos con la policía"

Le Monde puso foco en las manifestaciones, las cuales bloquearon la ruta con piedras y troncos en la ruta. Además, recogió testimonios de visitantes que denunciaron que se les pedía caminar varias horas para salir, como el chileno Miguel Salas, que se quejó: “En mi caso, no puedo porque mi esposa está embarazada”.

The Sun: "Cientos de visitantes QUEDAN ATRAPADOS en Machu Picchu después de que los manifestantes bloquearan la única conexión ferroviaria con esta maravilla del mundo en una disputa sobre el turismo"

The Sun relata que los turistas que esperaban tachar Machu Picchu de su lista de deseos se quedaron varados después de que lugareños furiosos bloquearan la única ruta ferroviaria hacia las mundialmente famosas ruinas incas”. Además, destaca la advertencia de la Embajada de Estados Unidos, que instó a los ciudadanos a evitar la zona.

El País: "El caos de Machu Picchu amenaza con hacerle perder el estatus de Maravilla del Mundo"

El País pone el foco en la advertencia de la organización New7Wonders, que cuestiona la permanencia de Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo. Para El País, la disputa refleja la tensión entre el valor simbólico y turístico del sitio y la falta de gestión adecuada, al punto de que el gobernador regional del Cusco advirtió: “Resulta alarmante que, en medio de la profunda crisis que podría costarle a Machu Picchu su designación como Maravilla del Mundo, el Gobierno Central haya priorizado la promoción de un concurso sobre el pan con chicharrón”.