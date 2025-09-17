Werner Salcedo: "Machu Picchu no debe ser usado como cortina de humo"

Gobernador también cuestionó las prioridades del Gobierno Central. | Fuente: Luis Álvarez/La República | Créditos: composición LR / Luis Álvarez.

Gobernador también cuestionó las prioridades del Gobierno Central. | Fuente: Luis Álvarez/La República | Créditos: composición LR / Luis Álvarez.

El gobernador regional del Cusco cuestionó al Gobierno Central al advertir que la crisis en torno a Machu Picchu no puede ser utilizada como “cortina de humo” frente a la falta de gestión y los cuestionamientos contra el gabinete ministerial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Quieren encubrir la falta de capacidad y los pedidos de censura contra ministros del Gobierno”, señaló Salcedo, quien recordó que existen problemas estructurales en el principal atractivo turístico del país, como muros sostenidos con maderas, que ponen en riesgo su conservación.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

El gobernador cusqueño también lamentó que, pese a sus reiterados pedidos de instalar una mesa de diálogo urgente con la provincia de Urubamba y la Presidencia del Consejo de Ministros, no se haya recibido una respuesta efectiva.

“Mi compromiso es con la conservación de nuestro patrimonio y con el turismo responsable. Los cusqueños no somos violentos, pero sí firmes en la defensa de nuestro legado”, afirmó.

Salcedo hizo un llamado a dejar de lado intereses políticos y económicos alrededor de Machu Picchu, y exigió al Ejecutivo atender con urgencia las necesidades de Cusco en salud, educación, agua potable e infraestructura, que llevan años esperando solución.

El gobernador también cuestionó las prioridades del Gobierno, recordando que el mismo día que se solicitaban medidas urgentes para Machu Picchu, se publicó una resolución que declara al segundo domingo de septiembre como el Día Nacional del Pan con Chicharrón.

“Ese es el nivel de respuesta del Ejecutivo, declarar celebraciones mientras nuestro patrimonio mundial está en riesgo”, criticó.