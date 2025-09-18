HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Estados Unidos se enfría y Reserva Federal inicia ciclo de recortes de tasas hasta 2027

La Reserva Federal redujo su tasa en 25 puntos básicos, marcando el inicio de un ciclo de flexibilización monetaria que impactará en Wall Street, el dólar y los mercados globales.

Jerome Powell destacó riesgos como la desaceleración del consumo y la persistente inflación. Foto: composición/Freepik/Andina
Jerome Powell destacó riesgos como la desaceleración del consumo y la persistente inflación. Foto: composición/Freepik/Andina

En una jornada marcada por decisiones de política monetaria, tensiones geopolíticas y movimientos corporativos de alto impacto, los mercados financieros internacionales reflejaron la cautela de los inversionistas y las expectativas de un ciclo de flexibilización más prolongado. El protagonismo estuvo en Estados Unidos, donde la Reserva Federal (Fed) anunció su primer recorte de tasas en 2025.

El banco central redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia, llevándola a 4,25%. La hoja de ruta proyecta dos recortes adicionales este año, junto con ajustes de 50 puntos básicos en 2025, 25 en 2026 y 25 en 2027.

Jerome Powell, presidente de la Fed, advirtió que “no existe un camino libre de riesgos”, aludiendo a la desaceleración del consumo y a la persistencia de una inflación elevada, pese a la moderación desde los picos de 2022.

El índice PCE —termómetro clave de precios— subió 2,7% interanual en agosto, mientras que el subyacente se ubicó en 2,9%.

Los mercados reaccionaron con prudencia: tras un breve repunte, el S&P 500 retrocedió 0,1%, los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron y el dólar se fortaleció. Los futuros de tasas reflejan ahora una probabilidad de 94% de un nuevo recorte en octubre, muy por encima del 71,6% previo al comunicado.

En el mercado inmobiliario, la tasa hipotecaria a 30 años cayó a 6,39%, lo que impulsó las solicitudes en 29,7%, aunque los inicios de vivienda y permisos de construcción se contrajeron.

Ante este escenario, Felipe Mendoza, Analista de mercados financieros ATFX LATAM, expuso a La República las reacciones en el mundo a primera hora de hoy jueves 18 de septiembre.

Tecnología y energía marcan el pulso corporativo

El frente corporativo también estuvo cargado de noticias. Apple anunció que elevará en 10% sus envíos de teléfonos en 2026 gracias al esperado lanzamiento de un modelo plegable. Oracle recibió el visto bueno de Moody’s por contratos en inteligencia artificial valorados en US$300.000 millones, aunque con advertencias sobre riesgos financieros.

Microsoft confirmó que su herramienta Copilot será adoptada por la Cámara de Representantes de EE.UU. y anunció inversiones por más de US$30.000 millones en el Reino Unido hasta 2028. Nvidia, en contraste, sufrió una caída bursátil tras revelarse que autoridades chinas ordenaron cancelar pedidos de uno de sus chips más demandados.

En el sector energético, la caída inesperada de inventarios de crudo en EE.UU. —9,3 millones de barriles frente a un alza prevista— disparó los precios: el WTI cerró en 64,52 dólares y el Brent en 68,47, con subidas de 1,9% y 1,5% respectivamente.

Europa y Asia mantienen cautela frente a la Fed

El cambio de ciclo monetario no se limitó a EE.UU. En Canadá, el banco central redujo su tasa de referencia a 2,5%, mientras que en Europa el BCE optó por la cautela. Christine Lagarde y Joachim Nagel remarcaron la necesidad de prudencia, con una inflación de la eurozona estabilizada en 2%. En el Reino Unido, los precios también mostraron moderación, con una inflación interanual de 3,8%.

Asia se movió al compás de la Fed: el índice MSCI Asia Pacífico subió 0,1%, impulsado por las tecnológicas chinas. Japón destacó por una fuerte demanda en la subasta de bonos a 20 años, aunque sus exportaciones cayeron hacia EE.UU. y China. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda enfrentaron señales mixtas de empleo y crecimiento.

En el plano geopolítico, Irán reiteró su disposición a negociar sobre sanciones y energía nuclear, mientras la Unión Europea anunció nuevas restricciones contra Rusia. Paralelamente, EE.UU. y China avanzaron en un acuerdo para crear una nueva entidad de TikTok controlada en un 80% por inversionistas estadounidenses.

El panorama global confirma el liderazgo de la Fed en un nuevo ciclo de flexibilización, seguido por Canadá, mientras Europa y el Reino Unido mantienen un compás de espera. La baja de inventarios de crudo y el repunte de precios energéticos elevan los riesgos inflacionarios, pero la desaceleración del consumo y la vivienda en EE.UU. sugieren un enfriamiento económico.

De cara a los próximos meses, los inversionistas deberán enfrentar una volatilidad creciente. Los sectores tecnológico y energético se perfilan como los motores del mercado, aunque con amenazas latentes en el comercio internacional y la política monetaria global.

