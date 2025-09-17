HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Regidor de Carabayllo sufre atentado en medio del aumento desmedido de violencia en Lima Norte

En Carabayllo se registraron 338 denuncias por extorsión hasta agosto de 2025. Esta cifra equivale a 73,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, el doble que en 2024.

Atentado con explosivo contra regidor de Carabayllo despierta temor en Lima Norte
Atentado con explosivo contra regidor de Carabayllo despierta temor en Lima Norte | Composición LR | Foto: Francisco Erazo/LR

La delincuencia sigue desbordándose en Lima Norte, y su más reciente víctima fue el regidor de Carabayllo, Yhony Montero Castro. En la madrugada del miércoles 17 de septiembre, un artefacto explosivo destruyó el vehículo que tenía estacionado frente a su vivienda, en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, solo en Carabayllo se registraron 338 denuncias por extorsión hasta agosto de 2025, lo que equivale a 73,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, más del doble de las 170 denuncias registradas durante todo 2024.

En Lima Norte, la disputa por el control delictivo involucra varias bandas, incluidas los “Deza”, los “Jorobados” y la organización liderada por alias “El Monstruo”, por quien el gobierno peruano ofrece una recompensa de 1 millón de soles y que encabeza a “Los Injertos del Cono Norte”. Estas mafias no solo extorsionan a transportistas y comerciantes, sino que también afectarían a funcionarios y otros personajes públicos de la región.

Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, estos hechos reflejan un fenómeno que no se limita a Carabayllo ni a Lima Norte: “El fenómeno extorsivo se ha expandido en toda la periferia de Lima, incluyendo San Juan de Lurigancho, el cono este y oeste, así como Puente Piedra y zonas aledañas. La dimensión de estos distritos y el reducido control policial permiten que el fenómeno se descontrole. No es un problema aislado del distrito, sino un fenómeno que afecta a toda Lima Metropolitana y, además, al país”, declaró a La República.

Pedraza advierte que el Ministerio del Interior y la Policía no estarían cumpliendo eficazmente su rol: “No se están tomando medidas extraordinarias, ni redirigiendo toda la logística disponible (...) tampoco asignando recursos tecnológicos o equipamiento suficientes para enfrentar un fenómeno así. (...) El gobierno tendría que haber promovido la creación de una unidad especializada en esta materia”, criticando que en los últimos dos años la extorsión se ha expandido porque las bandas operan con “impunidad”.

Atacan con explosivo a regidor de Carabayllo

El atentado contra el regidor Montero ocurrió cuando su auto de color rojo estaba estacionado frente a su vivienda, donde vive con sus tres hijos, cerca de una botica del vecindario. Alrededor de la 1 de la mañana, una fuerte detonación despertó a toda la comunidad. “Pensé que me habían chocado el carro, pero cuando salí vi la magnitud”, relató Montero a La República. Su vehículo, de 10 años de antigüedad, quedó completamente destruido: el techo y el parabrisas terminaron esparcidos por la calle.

Aunque no hubo víctimas ni heridos, el ataque generó gran temor entre los vecinos. Las cámaras de seguridad registraron cómo dos desconocidos llegaron en un auto, pasaron frente a la vivienda y lanzaron el explosivo con mecha. Pese a la violencia del atentado, Montero aclaró que ni él ni su familia habían recibido amenazas previas.

“Si fuera por extorsión, tendría propiedades, pero no tengo nada”, explicó el funcionario, elegido para el periodo 2023-2026. Visiblemente afectado, no descartó que el ataque esté vinculado a su labor municipal. “Voy a suponer que este es un tema político. Yo no tengo empresa, no manejo dinero, solamente como regidor vengo trabajando duro en el distrito, haciendo muchas faenas y labores sociales en beneficio de Carabayllo. (...) Debo estar fuerte, por mis hijos. Voy a seguir con mis labores”, añadió.

Tras el atentado, Montero acudió a la Comisaría de Santa Isabel para presentar la denuncia. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó a la zona para recoger evidencias, determinar el tipo de artefacto utilizado e iniciar las investigaciones. Además, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo abrió una investigación preliminar contra los responsables. El caso está a cargo del fiscal Juan Manuel Méndez Navarro.

Alerta en Lima Norte: explosiones y extorsiones afectan a ciudadanos

Los atentados con explosivos se han convertido en una preocupante tendencia. Un día antes del ataque al regidor, también en Carabayllo, se registraron cuatro detonaciones contra comerciantes informales que trabajan en la vía auxiliar del kilómetro 19.5 de la avenida Túpac Amaru, frente al mercado La Cumbre. Los afectados denuncian que pagan hasta 7 soles diarios a extorsionadores para poder trabajar.

La Policía apunta a un posible cobro de cupos o a vínculos con préstamos “gota a gota”, la banda que habría amenazado a las emprendedoras sería Los Injertos de Puente Piedra. Las detonaciones se produjeron en varios puntos de la misma vía, y los delincuentes habrían huido en motos lineales. El Depincri 1 de Carabayllo se encuentra investigando los hechos.

Además, durante la mañana de hoy, un transportista de la empresa Impulsa Progreso S.A.C. que cubre la ruta Carabayllo-Ate fue baleado en plena avenida San Felipe con Túpac Amaru. Este sería el segundo ataque que reciben en los últimos cuatro días.

Según el Observatorio del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2025 se han reportado 18.385 denuncias por extorsión en todo el país, de las cuales 7.683 corresponden a la provincia de Lima. Esta cifra ya supera ampliamente las 4.906 denuncias registradas durante todo 2024, lo que evidencia un crecimiento preocupante de este delito que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general.

Para el ex Mininter, esta expansión de la extorsión responde al crecimiento de bandas locales y extranjeras, así como a la impunidad que enfrentan: “Se trata de asignar recursos a inteligencia y sobre esa base combatir el fenómeno. La extorsión es un delito clandestino y se combate con inteligencia, pero no veo que haya asignación a la policía de recursos suficientes para inteligencia”. Mientras esto no cambie, advierte que el fenómeno seguirá creciendo y afectará a autoridades, comerciantes y ciudadanos por igual.

