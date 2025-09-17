Detonan explosivo en auto de regidor de Carabayllo frente a su casa | Composición LR | Francisco Erazo

Detonan explosivo en auto de regidor de Carabayllo frente a su casa | Composición LR | Francisco Erazo

La madrugada del miércoles 17 de septiembre, un atentado con explosivo sacudió el distrito de Carabayllo. Sujetos aún no identificados colocaron un artefacto dentro del auto del regidor municipal Yhony Montero Castro, el cual detonó frente a su vivienda, destruyendo por completo el vehículo. En este sentido, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque.

Agentes de criminalística y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para recoger evidencias y determinar el tipo de artefacto utilizado. Aunque no se reportaron heridos, el estallido causó pánico entre los vecinos y la familia del regidor, que se encontraba dentro del inmueble al momento del incidente.

Explosión destruyó por completo vehículo del regidor frente a su vivienda en Carabayllo

Según se puede ver en las cámaras de seguridad, el objeto estalló dentro del vehículo de Montero, un auto rojo que quedó completamente destrozado por la detonación. La explosión fue tan potente que arrancó el parabrisas y otras partes del vehículo y esparció escombros por la calle. La movilidad se encontraba estacionada frente al inmueble donde también funciona una botica familiar. La escena fue asegurada por personal de la Policía Nacional, mientras los peritos de criminalística y agentes de la UDEX iniciaban el levantamiento de evidencias.

Según información preliminar de la Policía, un vehículo de color mostaza se acercó al lugar y lanzó un sobre manila que habría contenido el artefacto, para luego huir con rumbo desconocido. Momentos después, se produjo la detonación.

Auto de regidor de Carabayllo quedó destrozado luego del atentado frente a su casa. Foto: Francisco Erazo / La República

Regidor de Carabayllo descarta que ataque haya sido por extorsión

En declaraciones para La República, el regidor Yhony Montero descartó haber recibido mensajes amenazantes previo al atentado "Yo estaba adentro de mi casa, y a eso de las 2:20 a.m. escuché la explosión. En ese momento pensé que me habían chocado el auto. Al salir de mi vivienda pude ver la magnitud de los hechos. Ni mis familiares ni yo hemos recibido amenazas o mensajes extorsivos", apuntó.

Asimismo, indicó que sospecha que este ataque podría tener origen "en un tema político". Indicó que ya denunció el hecho y que ya se encuentra bajo investigación de la Policía. "Esta es una situación indignante", acotó.

