La madrugada del miércoles 17 de septiembre, sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra el vehículo del regidor de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, Yhony Montero Castro. El hecho ocurrió pasada la medianoche frente a su vivienda, causando graves daños a la unidad y generando temor a la familia del funcionario.

El vehículo, de color rojo, quedó destrozado tras la detonación, con los vidrios esparcidos y parte del parabrisas en el suelo. En su inmueble también alberga una botica en el primer piso. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, peritos de criminalística y el equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para recabar evidencias y determinar el tipo de explosivo urilizado.

Detonan auto del regidor municipal de Carabayllo

Según información, un vehículo de color mostaza se acercó al lugar y lanzó un sobre manila que habría contenido el artefacto, para luego huir con rumbo desconocido. La detonación provocó daños en el auto y dejó consternada a la familia, que se encontraba dentro de la vivienda al momento del atentado. La Policía aún no maneja una hipótesis clara sobre el motivo del ataque, y se espera que las cámaras de videovigilancia de la zona permitan identificar la placa del vehículo.

El regidor, quien inició su gestión en 2023 bajo el partido político Somos Perú, descartó un ataque extorsivo y afirmó que siempre ha realizado su labor de manera honesta y correcta. El vehículo afectado es utilizado por Montero a diario para sus traslados.

Regidor de Carabayllo se pronuncia tras atentado

Yhony Montero Castro se refirió al ataque y exigió a las autoridades que investiguen el caso, mostrando preocupación por la seguridad de su familia. Asimismo, recalcó que no mantiene conflictos con nadie.

“Yo no ando con problemas con nadie. Jamás he dado un golpe bajo para lograr lo que soy. No tengo ni una amenaza, no tengo negocios grandes ni manejo dinero en cantidad. Me preocupa porque tengo hijos. No quiero excederme hablando, pero sí voy a resaltar que nunca subestimé ni falté el respeto a nadie. Me he identificado siempre con la gente humilde”, señaló el regidor.

