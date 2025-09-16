La banda criminal del 'Monstruo' cada vez más débil. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Los Olivos ha dictado la sentencia condenatoria de 10 años y 3 meses contra Miguel Arancibia Sevillano, hermano de Yojairo Michael Arancibia Sevillano, sindicado como el lugarteniente de alias 'El Monstruo'. Del mismo modo, la justicia dictó la sentencia de 6 años y 10 meses de prisión efectiva contra Rosmery Honorio Salas, expareja de Yojairo, quien es sindicado como el lugarteniente de Erick Moreno Hernández.

El Poder Judicial encontró culpables a ambos por el delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armar de fuego y municiones. Sin embargo, durante el juicio oral, los imputados se acogieron a la figura de conclusión anticipada. Por ello, la justicia redujo el pago por concepto de reparación civil de S/4.000 a S/2.400.

Miguel Ángel Arancibia Sevillano y Rosmery Honorio Salas. Foto. Difusión

El hermano y la expareja de alias 'Yojairo' condenados a 10 y 6 años, respectivamente

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, la pena de 10 años y 3 meses contra Miguel Ángel Arancibia Sevillano empezó a regir desde el 9 de septiembre del 2024, cuando se produjo su detención. Por ello, su condena vencerá el 8 de diciembre del 2034, fecha en la cual será puesto en libertad, siempre y cuando no tenga pendiente otra condena o mandato de detención dispuesto por la autoridad competente.

La resolución de la condena contra Miguel Arancibia y Rosmery Honorio. Foto: Composición LR

Bajo el inciso 6 del artículo 36 del Código Penal, Miguel Ángel Arancibia queda totalmente inhabilitado para obtener una licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de un arma de fuego. Por ello, se deberá poner en conocimiento la resolución de su condena a la SUCAMEC.

En tanto, Rosmery Honorio Salas fue condenada a 6 años y 10 meses de pena privativa de la libertad. Dicha sentencia empezó a regir desde el 9 de septiembre del 2024, cuando fue detenida. Así, su sanción vencerá el 8 de julio del 2031, fecha en la cual deberá ser puesta en libertad siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos que Miguel Ángel Arancibia.

Las investigaciones para la condena de los imputados

El fiscal a cargo de sustentar el caso fue Percy Salinas, perteneciente al primer despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Uno de los aspectos claves para determinar la condena fue el allanamiento realizado el pasado 9 de septiembre del 2024 en el asentamiento humano Carmen Alto, donde está la vivienda de Miguel Arancibia.

Allanamiento clave para las investigaciones contra ambos imputados. Foto: Composición LR

En ese momento, el propietario había indicado que tenía un arma en el primer piso de la casa. Sin embargo, la Policía Nacional encontró otra en el tercer nivel. "En uno de los cajones se halló un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ACP con serie N° H019416", precisa la resolución. Incluso, se encontró una cacerina abastecida con dos municiones sin percutir, marca CBC380. Tras las investigaciones, se determinó que el arma presentaba características de haber sido empleada para efectuar disparos, pese a que el acusado no tenía licencia.

A Rosmery Honorio se le intervino tras ser encontrada en el segundo piso de la vivienda. Ella se identificó como ocupante de la casa y expareja de 'Yojairo'. Sin embargo, en la habitación se encontró diversos tipos de municiones, lo cual motivó a su detención inmediata en circunstancias similares a las de Miguel Arancibia. Por estos motivos, el Ministerio Público presentó como principales medios probatorios al acta policial, la orden de allanamiento, las declaraciones de los efectivos que participaron, el peritaje de balística forense, entre otros.

