Comerciantes informales pagan hasta 7 soles por “seguridad” en Carabayllo

El terror se apoderó de los vecinos de la zona El Progreso en Carabayllo, al pasar una madrugada llena de explosiones. Cerca de la 1:00 a.m. del último martes, se escucharon las detonaciones de hasta cuatro artefactos explosivos; los estallidos sucedieron con intervalos de 5 minutos, lo que causó alarma en los moradores.

“Al primer impacto no le tomé tanta importancia, después de cinco minutos, hubo un segundo impacto, ya me hizo pensar mal, luego ya vino la bomba fuerte”, sostuvo un vecino.

El atentado estaba dirigido a comerciantes informales que se ubican en la vía auxiliar del Km 19.5 en la Av. Túpac Amaru, frente al mercado La Cumbre. La onda expansiva dejó serios daños en dos puestos de frutas, que registraron jabas destruidas, balanzas inservibles y muros de concreto afectados.

Pago de hasta 7 soles diario

El blanco de los delincuentes serían las decenas de puestos informales que se apuestan en la vía auxiliar. El espacio atentado el día martes es una zona de tres cuadras llena de vendedores ambulantes que por “seguridad” llegan a pagar hasta 7 soles diarios. Este dato fue confirmado por los mismos comerciantes para La República. Ellos advierten que este hecho es usual en los vendedores del distrito.

“Esto viene por un cupo, nosotros pagamos normal por seguridad, pagamos 7 soles diarios”, sostuvo uno de los negociantes de la zona afectada.

Delincuentes sin control

Los comerciantes del sector temen futuras represalias; además, mostraron se mostraron sorprendidos de que un hecho así suceda a tan solo cinco cuadras de la comisaria El Progreso. Para ellos, esto evidencia el total desacato por parte de los delincuentes.

Hipótesis policial

La principal hipótesis policial apunta a un posible cobro de cupos, aunque aún no se ha identificado a los responsables; no obstante, no descartan que el ataque esté vinculado a préstamos “gota a gota”.

El Depincri 1 de Carabayllo es la encargada de esclarecer y llevar a cabo las investigaciones para poder determinar a los responsables del atentado.