La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó operativos días previos a la Navidad de este año. | Andina

En los días previos a la Navidad de 2025, el Centro de Lima fue escenario de intensos operativos de fiscalización para combatir la venta ilegal de pirotecnia en zonas de alta afluencia comercial como Mesa Redonda y el Mercado Central. Las acciones, ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), permitieron la detención de varios comerciantes y el decomiso de una gran cantidad de productos peligrosos.

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, confirmó al medio Exitosa que durante las intervenciones se incautaron cientos de unidades de pirotecnia que eran comercializadas pese a las restricciones vigentes. Según explicó, los operativos se concentraron en puntos estratégicos como las avenidas Puno, Andahuaylas, Cusco, Miro Quesada y Nicolás de Piérola, donde los vendedores intentaban evadir los controles.

¿Qué pirotecnia decomisó la Municipalidad de Lima?

Casaretto detalló que muchos comerciantes ocultaban los productos prohibidos y solo los ofrecían a clientes de confianza. Entre los artículos decomisados se encontraron chispitas mariposa, cohetes y otros materiales altamente inflamables, cuya manipulación representa un riesgo significativo para la seguridad de la población.

Las autoridades señalaron que el despliegue policial y municipal fue clave para identificar estas prácticas y evitar posibles emergencias en zonas caracterizadas por la alta concentración de personas durante la campaña navideña. El funcionario municipal destacó que el objetivo de las intervenciones no es perseguir a los comerciantes, sino prevenir incidentes que podrían derivar en situaciones fuera de control.

Asimismo, la Municipalidad de Lima indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reducir los riesgos asociados al comercio informal y a proteger a los ciudadanos que acuden masivamente al centro histórico en fechas festivas. La comuna limeña reafirmó su compromiso de continuar con los operativos de prevención y fiscalización, en coordinación con la Policía Nacional, para evitar emergencias y salvaguardar la integridad de la población durante las celebraciones de fin de año.

