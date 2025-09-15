HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El ingeniero chalaco que creó un robot que apoya a pacientes con cáncer
El ingeniero chalaco que creó un robot que apoya a pacientes con cáncer     El ingeniero chalaco que creó un robot que apoya a pacientes con cáncer     El ingeniero chalaco que creó un robot que apoya a pacientes con cáncer     
Sociedad

Hallan sin vida a joven de 19 años tras días desaparecida en Huánuco: expareja es el principal sospechoso y está prófugo

Liz Collantes Llanos, de 19 años, fue hallada sin vida en Santa Rosa de Alto Yanajanca, Huánuco, tras ser reportada como desaparecida el pasado 7 de septiembre. La comunidad exige justicia.

Expareja señalada como principal sospechoso de feminicidio en Huánuco
Expareja señalada como principal sospechoso de feminicidio en Huánuco | Composición LR. | Foto: Progreso Noticias/Difusión

Liz Collantes Llanos, joven de 19 años, fue reportada como desaparecida el domingo 7 de septiembre. Tras varios días de intensa búsqueda de sus familiares, su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón, Huánuco. La comunidad, profundamente conmocionada, exige justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

Cámaras de seguridad de la zona registraron por última vez a Liz caminando sola por una carretera. Lamentablemente, sus restos fueron confirmados por las rondas campesinas, quienes la reconocieron por la ropa que vestía al momento de su desaparición.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Mientras los casos de feminicidio aumentan a 90 este año, conservadores proponen eliminar este delito del Código Penal

lr.pe

Huánuco: expareja es el principal sospechoso de feminicidio

La Policía Nacional del Perú identificó a Yerico Tarazona, expareja de Liz, como principal sospechoso del crimen. Sin embargo, su paradero es desconocido. Las autoridades informaron que han intensificado su búsqueda para ubicarlo y continuar con las diligencias correspondientes, pues sería una pieza clave en la investigación.

Yerico Tarazona, expareja de Liz Collantes, es el principal sospechoso de feminicidio en Huánuco. Foto: difusión

Yerico Tarazona, expareja de Liz Collantes, es el principal sospechoso de feminicidio en Huánuco. Foto: difusión

Tras conocerse la noticia, la madre de la joven acudió a la comisaría local para exigir justicia y demandar que se capture al presunto responsable.

La indignación también movilizó a los vecinos de Yanajanca, quienes salieron a las calles con el féretro de Liz y pancartas, llegando hasta la comisaría. Allí reclamaron mayor eficacia en la atención de denuncias para prevenir que hechos similares se repitan. Dirigentes y ronderos recordaron que fueron las rondas campesinas, junto con la población, quienes realizaron la búsqueda de la joven hasta hallarla. Además, exigieron que el presunto feminicida sea capturado y procesado con celeridad.

PUEDES VER: Restos de Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en EE. UU., serán sepultados en cementerio El Ángel: presunto feminicida aún no es extraditado

lr.pe

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

Notas relacionadas
César Augusto, el empresario que lleva diez días secuestrado en la selva central

César Augusto, el empresario que lleva diez días secuestrado en la selva central

LEER MÁS
Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

LEER MÁS
Seis homicidios en las últimas 24 horas

Seis homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

Obrero falleció junto a su hija de seis años en derrumbe de Amazonas: menor había ido a llevarle el almuerzo a su padre

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Sociedad

Adulto mayor fue obligado a bajar del bus por chacchar coca en su viaje hacia Lima: Fiscalía prepara juicio por discriminación

Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota