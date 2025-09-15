Liz Collantes Llanos, joven de 19 años, fue reportada como desaparecida el domingo 7 de septiembre. Tras varios días de intensa búsqueda de sus familiares, su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón, Huánuco. La comunidad, profundamente conmocionada, exige justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

Cámaras de seguridad de la zona registraron por última vez a Liz caminando sola por una carretera. Lamentablemente, sus restos fueron confirmados por las rondas campesinas, quienes la reconocieron por la ropa que vestía al momento de su desaparición.

La Policía Nacional del Perú identificó a Yerico Tarazona, expareja de Liz, como principal sospechoso del crimen. Sin embargo, su paradero es desconocido. Las autoridades informaron que han intensificado su búsqueda para ubicarlo y continuar con las diligencias correspondientes, pues sería una pieza clave en la investigación.

Yerico Tarazona, expareja de Liz Collantes, es el principal sospechoso de feminicidio en Huánuco. Foto: difusión

Tras conocerse la noticia, la madre de la joven acudió a la comisaría local para exigir justicia y demandar que se capture al presunto responsable.

La indignación también movilizó a los vecinos de Yanajanca, quienes salieron a las calles con el féretro de Liz y pancartas, llegando hasta la comisaría. Allí reclamaron mayor eficacia en la atención de denuncias para prevenir que hechos similares se repitan. Dirigentes y ronderos recordaron que fueron las rondas campesinas, junto con la población, quienes realizaron la búsqueda de la joven hasta hallarla. Además, exigieron que el presunto feminicida sea capturado y procesado con celeridad.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

