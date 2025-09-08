Sheyla Gutiérrez fue reportada como desaparecida en Estados Unidos. Sin embargo, días después, fue hallada sin vida en dicho país. Los familiares exigen investigar su muerte. | Foto: composición LR | difusión Latina TV

Los restos de Sheyla Gutiérrez, la ciudadana peruana asesinada en Estados Unidos, serán sepultados en el cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de Barrios Altos. Su velorio se realiza en la vivienda de sus padres, en Breña. Durante la ceremonia, su padre pidió a las autoridades del Gobierno que realicen las diligencias necesarias para lograr la extradición de su pareja, Josimar Cabrera, el principal sospechoso del crimen, a Estados Unidos.

"Quisiera pedir a la cancillería y a las autoridades para que se gestione lo más pronto posible la extradición de Josimar Cabrera para que se haga justicia por la vida de mi hija", declaró el padre de Sheyla Gutiérrez en diálogo con Latina.

De acuerdo a la Policía Nacional, corresponde a las autoridades estadounidenses proporcionar la documentación y los pasajes necesarios para llevar a cabo el proceso de extradición. Al llegar a dicho país, Josimar Cabrera deberá responder por el crimen de Sheyla, debido a que sería el principal sospechoso del hecho.

Restos de Sheyla Gutiérrez, asesinada en Estados Unidos

Luego de que la familia de Sheyla Gutiérrez confirmara el hallazgo del cuerpo de su ser querido, solicitaron al Ministerio de la Mujer realizar las gestiones necesarias con la Cancillería para repatriar los restos de la joven. Finalmente, los restos fueron traídos a Perú y la familia pudo velarla.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber gestionado para que los restos de mi hija puedan llegar lo más pronto posible", manifestó el padre.

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a sospechoso: familiares piden su extradición

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Josimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez. El 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima aprobó esta medida con fines de extradición pasiva, luego de que Cabrera se entregara a la Interpol y aceptara la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.

El abogado de la familia de la víctima, Jefferson Cortez, indicó que el proceso de extradición podría tomar entre dos y tres meses. Durante este tiempo, Cabrera será trasladado a un penal mientras se formaliza la solicitud de extradición desde Estados Unidos. Si el pedido se aprueba, la decisión final sobre la autorización será tomada por el Poder Ejecutivo, y será el Gobierno de Estados Unidos quien coordine la logística para el traslado de Josimar.

Pareja de Sheyla Gutiérrez, principal sospechoso de crimen

La pareja de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos, llegó al Perú junto a sus hijos, quienes fueron reportados como desaparecidos. El ciudadano fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin embargo, lo liberaron horas después debido a la falta de una denuncia formal. Tras varios días de permanecer oculto, Cabrera se entregó el miércoles 27 de agosto a las autoridades en la sede de Interpol en Lima.

Cabrera es investigado por las autoridades debido a que habría aparecido en un video de las cámaras de seguridad de su vivienda, arrastrando un bulto. Al respecto, su abogado señaló que el video carece de hora o fecha precisa y que no se puede establecer con certeza que la persona que muestra las imágenes sea Cabrera. "Eso tiene que pasar por una pericia antropológica y es un video recortado que no nos precisa que hay antes y que hay después", señaló.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

