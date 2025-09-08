HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Restos de Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en EE. UU., serán sepultados en cementerio El Ángel: presunto feminicida aún no es extraditado

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de su pareja Josimar Gutiérrez, quien es el principal sospechoso del crimen. La familia espera su extradición a Estados Unidos para lograr justicia.

Sheyla Gutiérrez fue reportada como desaparecida en Estados Unidos. Sin embargo, días después, fue hallada sin vida en dicho país. Los familiares exigen investigar su muerte.
Sheyla Gutiérrez fue reportada como desaparecida en Estados Unidos. Sin embargo, días después, fue hallada sin vida en dicho país. Los familiares exigen investigar su muerte. | Foto: composición LR | difusión Latina TV

Los restos de Sheyla Gutiérrez, la ciudadana peruana asesinada en Estados Unidos, serán sepultados en el cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de Barrios Altos. Su velorio se realiza en la vivienda de sus padres, en Breña. Durante la ceremonia, su padre pidió a las autoridades del Gobierno que realicen las diligencias necesarias para lograr la extradición de su pareja, Josimar Cabrera, el principal sospechoso del crimen, a Estados Unidos.

"Quisiera pedir a la cancillería y a las autoridades para que se gestione lo más pronto posible la extradición de Josimar Cabrera para que se haga justicia por la vida de mi hija", declaró el padre de Sheyla Gutiérrez en diálogo con Latina.

De acuerdo a la Policía Nacional, corresponde a las autoridades estadounidenses proporcionar la documentación y los pasajes necesarios para llevar a cabo el proceso de extradición. Al llegar a dicho país, Josimar Cabrera deberá responder por el crimen de Sheyla, debido a que sería el principal sospechoso del hecho.

PUEDES VER: Pareja de Sheyla Gutiérrez y principal sospechoso de su muerte en EE.UU. no saldrá del país, según abogado: “Se encuentra en el territorio peruano”

lr.pe

Restos de Sheyla Gutiérrez, asesinada en Estados Unidos

Luego de que la familia de Sheyla Gutiérrez confirmara el hallazgo del cuerpo de su ser querido, solicitaron al Ministerio de la Mujer realizar las gestiones necesarias con la Cancillería para repatriar los restos de la joven. Finalmente, los restos fueron traídos a Perú y la familia pudo velarla.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber gestionado para que los restos de mi hija puedan llegar lo más pronto posible", manifestó el padre.

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a sospechoso: familiares piden su extradición

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Josimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez. El 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima aprobó esta medida con fines de extradición pasiva, luego de que Cabrera se entregara a la Interpol y aceptara la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.

El abogado de la familia de la víctima, Jefferson Cortez, indicó que el proceso de extradición podría tomar entre dos y tres meses. Durante este tiempo, Cabrera será trasladado a un penal mientras se formaliza la solicitud de extradición desde Estados Unidos. Si el pedido se aprueba, la decisión final sobre la autorización será tomada por el Poder Ejecutivo, y será el Gobierno de Estados Unidos quien coordine la logística para el traslado de Josimar.

PUEDES VER: Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

lr.pe

Pareja de Sheyla Gutiérrez, principal sospechoso de crimen

La pareja de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos, llegó al Perú junto a sus hijos, quienes fueron reportados como desaparecidos. El ciudadano fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin embargo, lo liberaron horas después debido a la falta de una denuncia formal. Tras varios días de permanecer oculto, Cabrera se entregó el miércoles 27 de agosto a las autoridades en la sede de Interpol en Lima.

Cabrera es investigado por las autoridades debido a que habría aparecido en un video de las cámaras de seguridad de su vivienda, arrastrando un bulto. Al respecto, su abogado señaló que el video carece de hora o fecha precisa y que no se puede establecer con certeza que la persona que muestra las imágenes sea Cabrera. "Eso tiene que pasar por una pericia antropológica y es un video recortado que no nos precisa que hay antes y que hay después", señaló.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: pareja habría ocultado el cuerpo de peruana en bosque

Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: pareja habría ocultado el cuerpo de peruana en bosque

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de Sheyla Gutierrez, peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de Sheyla Gutierrez, peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota