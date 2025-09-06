HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Sociedad

Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Joven de 26 años, con quemaduras en el 40% de su cuerpo y afectación respiratoria, fue trasladada en helicóptero de Tingo María a Lima; su madre denunció violencia doméstica por parte de su pareja.

Joven lucha por su vida en UCI tras sufrir graves quemaduras en Tingo María
Joven lucha por su vida en UCI tras sufrir graves quemaduras en Tingo María | Composición LR | Samu/Defensoría del Pueblo

Janela Alva Loyola, una joven de 26 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza, luchando por su vida tras sufrir graves quemaduras que afectan gran parte de su cuerpo. Ella fue hallada con lesiones severas en un grifo de Tingo María, Huánuco, y trasladada de emergencia en helicóptero a Lima para recibir atención especializada.

Su madre, Marcelina Loyola, denunció que su hija era víctima de constantes agresiones físicas por parte de su pareja y solicitó apoyo urgente de donadores de sangre tipo O+ para ayudar en su recuperación y que pueda regresar con su hija de 4 años. Mientras tanto, Marcelina permanece en el hospital acompañando a su hija, sin dinero y sin haber presentado la denuncia, y exige justicia y respaldo de las autoridades. Quienes deseen brindar ayuda pueden comunicarse al número 965892130 o acercarse directamente al pabellón Chino de la UCI del hospital, donde ella espera cada día en una banca por un pronóstico favorable para su hija.

PUEDES VER: ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

lr.pe

Joven con graves quemaduras es trasladada a Lima

Los testigos relataron que la joven apareció tras un incidente con fuego en un grifo cercano a la avenida Enrique Pimentel, en Tingo María, buscando desesperadamente auxilio. Según contaron, pedía un lavadero y trataba de apagar las llamas con un balde de agua. De inmediato, agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, junto con personal del SAMU, acudieron al lugar y la trasladaron en ambulancia al Hospital de Tingo María.

Posteriormente, y tras las coordinaciones entre el SIS y el área de referencia del nosocomio, la paciente —que también presentó afectación en las vías respiratorias— fue evacuada a Lima para recibir atención especializada. El Ministerio de Salud confirmó que actualmente permanece internada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde es atendida por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de la superficie corporal. Su pronóstico se mantiene reservado.

PUEDES VER: Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

lr.pe

Madre denuncia violencia de pareja tras grave incendio que dejó a joven en UCI

Su madre, Marcelina Loyola, acompañó a su hija hasta el hospital en Lima desde el jueves 4 de septiembre, visiblemente consternada, y exigió a las autoridades que esclarezcan lo ocurrido. Reveló que su hija sufría violencia física por parte de su pareja. "Siempre tenían problemas. Me dijo que la obligaba a robar, la drogaba y luego la echaba a la calle para que buscara dinero. Antes la golpeaba, pero (otras personas) habían presentado denuncias. Ella no lo denunció porque temía represalias", declaró ante La República.

Además, Marcelina señaló que es madre soltera de otros tres hijos, de 20, 12 y 5 años, que permanecen en Tingo María, así como de su nieta de cuatro años, quien pregunta por su madre sin obtener respuesta. La mujer no cuenta con dinero para medicinas y duerme en el hospital desde el jueves, sin cambios de ropa ni alimento adecuado. Aunque hay muchas hipótesis sobre lo sucedido, ella asegura que su hija no sería capaz de hacerse daño a sí misma. "Yo la conozco y ella no es capaz de hacerse eso. Ella no sería capaz", afirmó angustiada mientras esperaba sentada en una banca.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda apoyo psicológico y social a Marcelina, ofreciéndole alojamiento temporal, que rechazó para poder acompañar a su hija. Asimismo, el Módulo Defensorial de Tingo María sigue de cerca las investigaciones del Ministerio Público hasta esclarecer completamente el incidente que dejó a la joven en estado crítico.

Notas relacionadas
Seis homicidios en las últimas 24 horas

Seis homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Huánuco: asesinan a chofer de tráiler tras violento robo de 700 sacos de arroz

Huánuco: asesinan a chofer de tráiler tras violento robo de 700 sacos de arroz

LEER MÁS
Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota