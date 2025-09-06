Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

Janela Alva Loyola, una joven de 26 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza, luchando por su vida tras sufrir graves quemaduras que afectan gran parte de su cuerpo. Ella fue hallada con lesiones severas en un grifo de Tingo María, Huánuco, y trasladada de emergencia en helicóptero a Lima para recibir atención especializada.

Su madre, Marcelina Loyola, denunció que su hija era víctima de constantes agresiones físicas por parte de su pareja y solicitó apoyo urgente de donadores de sangre tipo O+ para ayudar en su recuperación y que pueda regresar con su hija de 4 años. Mientras tanto, Marcelina permanece en el hospital acompañando a su hija, sin dinero y sin haber presentado la denuncia, y exige justicia y respaldo de las autoridades. Quienes deseen brindar ayuda pueden comunicarse al número 965892130 o acercarse directamente al pabellón Chino de la UCI del hospital, donde ella espera cada día en una banca por un pronóstico favorable para su hija.

Joven con graves quemaduras es trasladada a Lima

Los testigos relataron que la joven apareció tras un incidente con fuego en un grifo cercano a la avenida Enrique Pimentel, en Tingo María, buscando desesperadamente auxilio. Según contaron, pedía un lavadero y trataba de apagar las llamas con un balde de agua. De inmediato, agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, junto con personal del SAMU, acudieron al lugar y la trasladaron en ambulancia al Hospital de Tingo María.

Posteriormente, y tras las coordinaciones entre el SIS y el área de referencia del nosocomio, la paciente —que también presentó afectación en las vías respiratorias— fue evacuada a Lima para recibir atención especializada. El Ministerio de Salud confirmó que actualmente permanece internada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde es atendida por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de la superficie corporal. Su pronóstico se mantiene reservado.

Madre denuncia violencia de pareja tras grave incendio que dejó a joven en UCI

Su madre, Marcelina Loyola, acompañó a su hija hasta el hospital en Lima desde el jueves 4 de septiembre, visiblemente consternada, y exigió a las autoridades que esclarezcan lo ocurrido. Reveló que su hija sufría violencia física por parte de su pareja. "Siempre tenían problemas. Me dijo que la obligaba a robar, la drogaba y luego la echaba a la calle para que buscara dinero. Antes la golpeaba, pero (otras personas) habían presentado denuncias. Ella no lo denunció porque temía represalias", declaró ante La República.

Además, Marcelina señaló que es madre soltera de otros tres hijos, de 20, 12 y 5 años, que permanecen en Tingo María, así como de su nieta de cuatro años, quien pregunta por su madre sin obtener respuesta. La mujer no cuenta con dinero para medicinas y duerme en el hospital desde el jueves, sin cambios de ropa ni alimento adecuado. Aunque hay muchas hipótesis sobre lo sucedido, ella asegura que su hija no sería capaz de hacerse daño a sí misma. "Yo la conozco y ella no es capaz de hacerse eso. Ella no sería capaz", afirmó angustiada mientras esperaba sentada en una banca.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda apoyo psicológico y social a Marcelina, ofreciéndole alojamiento temporal, que rechazó para poder acompañar a su hija. Asimismo, el Módulo Defensorial de Tingo María sigue de cerca las investigaciones del Ministerio Público hasta esclarecer completamente el incidente que dejó a la joven en estado crítico.