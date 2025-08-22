Otra jornada violenta en el territorio nacional, donde al menos seis personas fueron asesinadas durante las últimas 24 horas. Esto crímenes ocurrieron en Callao, además de las regiones de Arequipa, La Libertad, Huánuco e Ica. Todas perecieron por ataques de arma de fuego.

Con estos decesos, la cifra de homicidios se incrementa a 4.841 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Hombre muere a balazos en Ventanilla

La mañana de este viernes 22 de agosto, un hombre fue hallado sin vida en el asentamiento humano Ampliación Costa Azul, en Ventanilla, Callao, cerca de la institución educativa Santísimo Divino Niño Jesús N.º 163. Según testigos, la víctima habría recibido varios disparos en la cabeza y fue encontrada por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. Vestía un polo negro y un pantalón jean.

Agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Callao para las diligencias de ley. La identidad del fallecido aún no ha sido determinada, mientras que la Policía investiga las circunstancias del crimen. En tanto, los vecinos demandan mayor presencia policial y medidas efectivas que les brinden seguridad.

Hombre es asesinado dentro de su camioneta en Arequipa

Un hombre identificado como Pablo Flores Salazar (67) fue hallado sin vida la mañana de este 22 de agosto dentro de su camioneta en la ciudad de Arequipa. Su cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza.

La camioneta de marca Mitsubishi y placa AWH-852, se halló en un terreno eriazo en el distrito de Uchumayo. Entre las hipótesis, está que se trataría de un probable ajuste de cuentas relacionada a la disputa de terrenos. Vale recordar que dicha área ha sido escenario de peleas en años pasados, con heridos y fallecidos.

Padre de familia es asesinado por presuntos invasores de tierras en Huánuco

Un padre de familia fue asesinado a balazos la mañana del miércoles 20 de agosto, en el caserío de Santa Isabel, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. El crimen habría sido cometido por invasores de terrenos.

Según testigos, el hombre se dirigía a una reunión comunal donde se abordaría el problema de las invasiones de tierras por parte de madereros y mineros ilegales. Entonces, tres sujetos a bordo de un mototaxi se acercaron y le dispararon varias veces, acabando con su vida. Luego huyeron.

Los atacantes fueron perseguidos por integrantes de las rondas campesinas del poblado de San Juan de Codo, quienes junto al apoyo de agentes de la PNP redujeron a los presuntos atacantes. A los detenidos se les halló dos armas de fuego. Se sabe que la víctima deja cuatro hijos en la orfandad.

Hombre muere al ser baleado dentro de mototaxi en Pisco

Un ataque armado en la provincia de Pisco, Ica, dejó el saldo de un fallecido y un herido. La víctima mortal fue identificada como Brayan Esal Arana Valentín (19), quien iba pasajero dentro un mototaxi. El hecho sucedió cerca del mercado de Pisco cerca las 10 p.m. del 21 de agosto.

Mientras tanto, el herido fue identificado como Víctor Alonzo Apolaya Parra, quien fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde permanece internado. La principal hipótesis del crimen es que se trate de un ajuste de cuentas.

Dos jóvenes son baleados mientras escapaban de automóvil en Trujillo

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, región La Libertad. El hecho ocurrió la madrugada de este 22 de agosto y se trataría de un ajuste de cuentas. Según las primeras informaciones, las víctimas se movilizaban en una motocicleta lineal y habría estado escapando de otro vehículo, de donde los ultimaron con más de 20 balazos.

Las víctimas mortales fueron identificadas Cristian Junior Mendoza Esparza (18) y Jair Anderson Alfaro Natividad (18). Este último, sería integrante de una facción de Los Pulpos. Además, fue detenido en julio último por presunta posesión ilegal de explosivos.