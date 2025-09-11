César Augusto, el empresario que lleva diez días secuestrado en la selva central

La incertidumbre rodea la historia de César Augusto Ortiz Alponte, un empresario de 42 años, quien fue plagiado el pasado 2 de setiembre tras salir de un hotel, en Huánuco. Este hecho ha generado preocupación entre la población y las autoridades, quienes se ven desafiadas a desentrañar el misterio detrás de esta desaparición.

Y es que, desde entonces se desconoce la suerte de este hombre de negocios, natural de Ilo, Moquegua. Según se informó, se trataría de un secuestro de carácter extorsivo.

En un principio, la familia explicó que los delincuentes exigieron la suma de 3 millones de soles por la liberación, situación que se daba mediante llamadas telefónicas y un video.

Ya en este punto, la historia de este empresario se convierte en un misterio porquehay varias versiones sobre lo que aconteció con la víctima.

La Policía mantiene bajo estricta reserva el caso de Ortiz Alponte, reportado como desaparecido en la Depincri-Leoncio Prado, en Tingo María.

De acuerdo a la ficha 33217086, el empresario fue visto por última vez saliendo del Hotel Internacional, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Raimondi, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El ciudadano ileño, natural del distrito de Pacocha (Moquegua), había viajado a la selva con el propósito de invertir en terrenos para el cultivo de cacao, lo que hace presumir que personas conocedoras de su proyecto lo habrían seguido hasta Huánuco para ejecutar el acto criminal.

Agentes especializados vienen desplegando, de oficio, un trabajo de inteligencia para dar con los responsables y ubicar a la víctima. Hasta el momento, las pesquisas se desarrollan con total hermetismo, y se mantiene activa la alerta Amber.

No obstante, una línea de investigación apuntaría a la banda criminal ‘Los Carachamas’.

“La familia perdió todo contacto el 2 de setiembre, llamaron a su número de celular, pero estaba apagado hasta que empezaron a recibir llamadas y mensajes por WhatsApp, donde les informaban que lo tenían secuestrado y si querían volver a verlo con vida debían juntar tres millones de soles.

“Tres millones de dólares es lo que va costar a tu familia si quieren volver a ver a tu hermano vivo y con cada parte de su cuerpo intacta, porque, si no me dan una respuesta mañana mismo le vuelo el primer dedo”, dice parte de los mensajes que los plagiarios enviaron a la hermana de César Augusto, quien vive en Moquegua.

Los malhechores enviaron un video, donde se ve al empresario con los ojos vendados, clamando ayuda.

Las autoridades han podido conocer que el secuestro se habría perpetrado en la zona de Afilador a donde fue citado por una misteriosa mujer.

A su llegada a Tingo María, el 30 de agosto, César Ortiz se hospedó en el hotel Internacional. El 1 de setiembre, la víctima desarrolló una serie de actividades y volvió al anochecer, pero antes de la medianoche volvió a salir para dirigirse a la zona de Afilador, carretera Tingo María-Huánuco.

Para ubicar el lugar a donde debía llevarlo el taxista, el empresario se comunicaba con una mujer a la que llamaba «amor», quien le indicó que debía bajar en el grifo García y desde allí caminó hasta el lugar donde lo habrían esperado los secuestradores. Una cámara instalada en la zona lo captó caminando para luego desaparecer.

Al día siguiente una socia lo buscó en el hotel pues quedaron en ir a la parcela donde sembrarían cacao y plátano, pero le informaron que no había retornado desde la noche anterior. Lo llamó insistentemente pero no respondió. El misterio rodea hasta hoy.