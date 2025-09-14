Cerca de 400 niños con cáncer mueren por falta de atención oportuna

En el Perú, más de 1.800 niños son diagnosticados con cáncer cada año, y cerca de 400 fallecen debido a la falta de atención oportuna. Muchos enfrentan problemas graves como la falta de especialistas en oncología pediátrica, diagnósticos tardíos, largas esperas y tratamientos interrumpidos, mientras el Estado devuelve millones de soles del presupuesto en salud sin ejecutar.

En medio de esta realidad, Aleman, un niño que lucha contra la leucemia linfoblástica aguda, se enfrenta a la dura espera de un medicamento vital para su supervivencia.

Aleman necesita con urgencia Blinatumomab, un anticuerpo que detiene el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Sin embargo, los meses han pasado y aún no puede conseguirlo. Su madre, Patricia Nona, implora que se agilicen los procesos, ya que para su hijo, cada día es una batalla contra el tiempo.

Lamentablemente, mientras la espera se alarga, la salud de Aleman sigue deteriorándose. “Hasta el día de hoy estamos luchando. Le están aplicando quimioterapias y ha respondido, pero necesita urgentemente, el Blinatumomab. Es un puente para llegar a su trasplante de médula ósea y poder tener una oportunidad de vida más”, dijo Patricia.

Desde enero, la doctora presentó este requerimiento al Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, pero aún no llega. “Solo pido una segunda oportunidad de vida. Él quiere vivir, tiene todas las ganas de vivir. Está luchando”.

Diagnósticos tardíos

No es el único problema que enfrentan los niños con cáncer. Karina Pujay, presidenta del Colectivo de Cáncer Infantil Perú, señaló que, debido a los diagnósticos tardíos, muchos niños en las regiones sufren retrasos en su atención.

Detalló que en muchas zonas, los pediatras son el primer nivel de atención, pero con frecuencia no sospechan de un cáncer infantil y confunden los síntomas con otras enfermedades.

Pujay mencionó que esta situación también se debe a la falta de oncólogos pediátricos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan 128 especialistas en el país, pero actualmente hay menos de la mitad, señaló.

Asimismo, denunció deficiencias en la gestión administrativa, pues el Ministerio de Salud (Minsa) devolvió 56.5 millones de soles del presupuesto destinado a la compra de equipos para el tratamiento de pacientes con cáncer.

Explicó que para 2025, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer recibió 126 millones de soles, quedando un saldo disponible de 70 millones; sin embargo, hasta julio solo se había ejecutado el 9.1% de ese monto. “Más de 56 millones de soles fueron retornados al Tesoro Público,” precisó.

“Ese dinero que ha sido devuelto perjudica mucho a los pacientes, no solo a los infantiles, sino a todos los más de 175.000 peruanos que estamos enfermos de cáncer y necesitamos mejores tratamientos y una atención adecuada,” agregó.

Capacitación de médicos

Por su parte, Gianina Orellana, presidenta de Por un Perú sin Cáncer, informó que entre el 2024 y el 2025 alrededor de 11 niños fueron diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer más común en menores de edad.

Explicó que estos 11 menores tuvieron que esperar demasiado tiempo para recibir sus medicamentos. Mencionó que el 60% los obtuvo, en promedio, dos meses después del diagnóstico, mientras que el 40% tuvo que esperar hasta cuatro meses. “Estos retrasos hacen que sus posibilidades de supervivencia se reduzcan de manera crítica”, advirtió.

Orellana señaló que es necesario capacitar a los médicos para que puedan dar un diagnóstico oportuno y no confundir los síntomas con otras enfermedades.

Asimismo, recomendó a los padres que, si notan en sus hijos síntomas persistentes como fiebre, moretones sin causa aparente o inflamaciones en el cuerpo, los lleven de inmediato a un centro de salud para un despistaje y soliciten exámenes complementarios. “Esa capacitación ayudaría a lograr diagnósticos tempranos”, sostuvo.

Agregó que muchas veces estos síntomas son confundidos con situaciones propias de la niñez, lo que retrasa la atención que realmente deberían recibir.

Por ese motivo, el colectivo Cáncer Infantil junto con Por un Perú sin Cáncer lanzaron la campaña “No me digas que espere”, con el fin de informar sobre los síntomas del cáncer infantil para una detección temprana y oportuna, además de exigir la capacitación de los médicos pediatras.

La campaña también busca mejorar la infraestructura de los centros de salud y garantizar un acceso oportuno a tratamientos, sin trabas económicas ni administrativas.

“Se busca concientizar a la población sobre los signos y síntomas, para que estén atentos no solo con sus hijos, sino también con sus sobrinos, nietos o ahijados. Necesitamos reconocerlos y educar a los padres acerca de sus derechos, porque deben exigirlos. Tenemos una Ley del Cáncer Infantil que debe cumplirse, pero será respetada en la medida en que luchemos para que así sea”.