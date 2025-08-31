HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Sociedad

Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

El cáncer de mama no se puede diagnosticar sin estos especialistas. En regiones como Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no hay ninguno.


Falta de especialistas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Foto: LR
Falta de especialistas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Foto: LR

En el Perú existe una gran escasez de médicos patólogos y es que apenas se registran 154 especialistas vitales para diagnosticar el cáncer de mama. De ellos, el 47% (72) se concentran en Lima, mientras que regiones como Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ninguno, según un estudio de la plataforma Salud 360.

Esta situación es grave, ya que se estima que 3,725,215 mujeres entre 40 y 60 años, deben practicarse una mamografía cada dos años como medida de prevención frente al cáncer de mama, por lo que pone en riesgo la detección temprana de esta enfermedad.

PUEDES VER: Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

lr.pe

Escasez de especialistas en el Perú

Pues bien, en el Minsa y en los Gobiernos Regionales se registran 1,229 profesionales, entre ellos 495 médicos radiólogos y 898 tecnólogos médicos, según el estudio.

En un escenario equitativo, cada especialista debería atender a 2,674 mujeres afiliadas al SIS. Sin embargo, la distribución es desigual, ya que en Lima concentra el 55% (763) de estos profesionales, mientras que regiones como Madre de Dios solo cuentan con 6 y Tumbes con 5.

El informe también señala que, del total de mamografías que deberían realizarse, se estima que el 10.88% presentan algún tipo de sospecha (BI-RADS), lo que equivale a 405,303 informes que requieren seguimiento especializado.

No es todo, en el país solo hay 154 médicos patólogos, de los cuales el 47% (72) está en Lima. Mientras que en Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ningún profesional.

Asimismo, en Apurímac, Loreto, Tumbes y Ucayali solo existe un especialista.

"El limitado número y la inequitativa distribución de los profesionales para la prevención y tratamiento del cáncer de mama, condenan la salud y la vida de miles de mujeres peruanas", se lee en el informe.

PUEDES VER: INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

lr.pe

Sin diagnóstico temprano

Sobre el tema, el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, aseguró que hay una grave escasez de especialistas capacitados para manejar equipos como mamógrafos e interpretar las imágenes.

Además, alertó sobre los altos índices de mortalidad a causa del cáncer de mama, debido a que el diagnóstico sigue siendo tardío porque tenemos un pésimo primer nivel de atención en salud. “No basta con tener un mamógrafo si no hay oncólogos o personal especializado; es todo un sistema”, dijo.

Criticó que la salud de la mujer no sea una prioridad para el gobierno de Dina Boluarte ni la prevención ni el diagnóstico temprano. Y recalcó que la mandataria prefiere invertir en tratamientos, como medicamentos y procedimientos.

Asimismo, advirtió la escasez de mamógrafos en el país, lo que impide realizar despistajes de tumoraciones en las mamas. Sostuvo que en algunas regiones solo existe un equipo, pero no se tiene certeza de que esté operativo. “La mamografía es la única forma de detectar esta enfermedad de manera temprana y así salvar vidas”, señala el informe.

Zamora lamentó que las mujeres llegan tarde al diagnóstico debido a que algunos mamógrafos no están operando, y que cuando ya se diagnostica el cáncer, el tratamiento es caro y muchas veces no es curativo, sino que solo extiende la vida llena de dolor y sufrimiento. Además, indicó que esta enfermedad empobrece a las familias. Por eso su importancia no solo sanitaria, sino también social.

“Y no se pierde a cualquier miembro de la familia, se pierde a una mujer entre los 40 y 60 años, en plena edad productiva y que sostiene a una familia en el Perú. El rol de la mujer en la familia peruana es muy importante. Entonces, cuando un gobierno se preocupa por el cáncer de mama, no solo se preocupa por la salud, sino también por el tejido social, donde la mujer cumple un rol fundamental”.

Notas relacionadas
Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

LEER MÁS
MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

LEER MÁS
Así es el nuevo centro del MINSA que distribuirá 5,499 medicamentos en Perú: el más grande de Latinoamérica

Así es el nuevo centro del MINSA que distribuirá 5,499 medicamentos en Perú: el más grande de Latinoamérica

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

LEER MÁS
Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

LEER MÁS
Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

LEER MÁS
DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Sociedad

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Temblor en Perú HOY, 31 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota