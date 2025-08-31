Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

En el Perú existe una gran escasez de médicos patólogos y es que apenas se registran 154 especialistas vitales para diagnosticar el cáncer de mama. De ellos, el 47% (72) se concentran en Lima, mientras que regiones como Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ninguno, según un estudio de la plataforma Salud 360.

Esta situación es grave, ya que se estima que 3,725,215 mujeres entre 40 y 60 años, deben practicarse una mamografía cada dos años como medida de prevención frente al cáncer de mama, por lo que pone en riesgo la detección temprana de esta enfermedad.

Escasez de especialistas en el Perú

Pues bien, en el Minsa y en los Gobiernos Regionales se registran 1,229 profesionales, entre ellos 495 médicos radiólogos y 898 tecnólogos médicos, según el estudio.

En un escenario equitativo, cada especialista debería atender a 2,674 mujeres afiliadas al SIS. Sin embargo, la distribución es desigual, ya que en Lima concentra el 55% (763) de estos profesionales, mientras que regiones como Madre de Dios solo cuentan con 6 y Tumbes con 5.

El informe también señala que, del total de mamografías que deberían realizarse, se estima que el 10.88% presentan algún tipo de sospecha (BI-RADS), lo que equivale a 405,303 informes que requieren seguimiento especializado.

No es todo, en el país solo hay 154 médicos patólogos, de los cuales el 47% (72) está en Lima. Mientras que en Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ningún profesional.

Asimismo, en Apurímac, Loreto, Tumbes y Ucayali solo existe un especialista.

"El limitado número y la inequitativa distribución de los profesionales para la prevención y tratamiento del cáncer de mama, condenan la salud y la vida de miles de mujeres peruanas", se lee en el informe.

Sin diagnóstico temprano

Sobre el tema, el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, aseguró que hay una grave escasez de especialistas capacitados para manejar equipos como mamógrafos e interpretar las imágenes.

Además, alertó sobre los altos índices de mortalidad a causa del cáncer de mama, debido a que el diagnóstico sigue siendo tardío porque tenemos un pésimo primer nivel de atención en salud. “No basta con tener un mamógrafo si no hay oncólogos o personal especializado; es todo un sistema”, dijo.

Criticó que la salud de la mujer no sea una prioridad para el gobierno de Dina Boluarte ni la prevención ni el diagnóstico temprano. Y recalcó que la mandataria prefiere invertir en tratamientos, como medicamentos y procedimientos.

Asimismo, advirtió la escasez de mamógrafos en el país, lo que impide realizar despistajes de tumoraciones en las mamas. Sostuvo que en algunas regiones solo existe un equipo, pero no se tiene certeza de que esté operativo. “La mamografía es la única forma de detectar esta enfermedad de manera temprana y así salvar vidas”, señala el informe.

Zamora lamentó que las mujeres llegan tarde al diagnóstico debido a que algunos mamógrafos no están operando, y que cuando ya se diagnostica el cáncer, el tratamiento es caro y muchas veces no es curativo, sino que solo extiende la vida llena de dolor y sufrimiento. Además, indicó que esta enfermedad empobrece a las familias. Por eso su importancia no solo sanitaria, sino también social.

“Y no se pierde a cualquier miembro de la familia, se pierde a una mujer entre los 40 y 60 años, en plena edad productiva y que sostiene a una familia en el Perú. El rol de la mujer en la familia peruana es muy importante. Entonces, cuando un gobierno se preocupa por el cáncer de mama, no solo se preocupa por la salud, sino también por el tejido social, donde la mujer cumple un rol fundamental”.