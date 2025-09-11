HOYSuscripcion LR Focus

USA

Venció el cáncer, se sometió a un trasplante de corazón, tiene discapacidad visual y ahora se casará en EEUU: el caso de Jessica López

Jessica López es una joven estadounidense de 32 años que ha enfrentado una serie de sucesos en su vida con la discapacidad visual que tiene. Ahora se casará en Estados Unidos con su esposo Christopher.

Jessica López es una joven estadounidense de 32 años con discapacidad visual desde la infancia. Pronto se casará en Estados Unidos con su pareja, Christopher.
Jessica López es una joven estadounidense de 32 años con discapacidad visual desde la infancia. Pronto se casará en Estados Unidos con su pareja, Christopher. | Foto: Composición LR/ BBC

Jessica López, una mujer de 32 años, natural de Chicago (Estados Unidos), quien perdió la vista en la infancia y superó tanto la leucemia como un cáncer ocular, fue sometida a un complejo y poco frecuente trasplante de corazón, hígado y riñón.

La operación se realizó el 24 de febrero de 2025 en el Northwestern Memorial Hospital de Chicago, donde un equipo de entre 12 y 15 especialistas trabajó durante más de 14 horas. Según datos del hospital citados por la BBC, este tipo de trasplante triple (corazón, hígado y riñón) es extremadamente raro: solo se han registrado 59 casos en Estados Unidos.

PUEDES VER: El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

lr.pe

Jessica López se sometió a trasplante de tres órganos

El doctor Benjamin Bryner, cirujano a cargo de la intervención, explicó que los tres órganos provenían de un mismo donante, lo que permitió reducir el riesgo de rechazo. "Era la mejor manera de garantizar una buena compatibilidad", señaló. Tras la cirugía, López afirmó sentirse transformada. "Me siento como si hubiera renacido", declaró a la BBC, destacando que ahora puede realizar actividades físicas y mantenerse activa durante todo el día, algo que antes le resultaba imposible debido al cansancio.

Agradecida con la familia del donante y con el apoyo de sus seres queridos, López se prepara para un nuevo capítulo en su vida. Su próximo gran objetivo es casarse con su prometido Christopher en 2026. "Nuestro objetivo es casarnos el año que viene", declaró y añadió que espera con entusiasmo poder bailar durante la celebración.

Una enfermera coordinadora de trasplantes de corazón junto a Jessica López, sentada en una silla en la habitación del hospital.

Jessica López se sometió a tres trasplantes de órganos (corazón, hígado y riñón). Foto: BBC

PUEDES VER: Hombre sufría dolores de cabeza desde los 13 años y a los 38 se enteró de que tenía cáncer cerebral en Estados Unidos

lr.pe

Además de su boda, la joven también planea retomar su camino profesional en ciencias forenses y viajar con su familia, actividades que asegura ahora podrá disfrutar plenamente gracias al trasplante.

