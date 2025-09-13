HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

San Borja: Fallecen los tres obreros que quedaron atrapados bajo muro de contención tras derrumbe

Familiares de obreros exigen información sobre el estado de trabajadores en San Borja. Constructora no emite comunicado oficial.

Durante el medio día de hoy 13 de septiembre, una vecina registró cómo tres obreros quedan atrapados tras derrumbe un muro de contención en construcción en San Borja. A la emergencia acuden más de 10 unidades de Bomberos y personal de la Policía Nacional junto con serenazgos para cercar la zona. Al lugar, llegaron los familiares de las víctimas, quienes exigen información sobre lo sucedido. alera sac

El comandante de los bomberos, Iván Calvo, confirmó que los trabajadores atrapados habían fallecido. De acuerdo con el oficial, el personal de SAMU certificó el deceso de las víctimas. Indicó que esperan que el Ministerio Público levanten el acta para proceder con la remoción de escombros para retirar los cuerpos.

La constructora aún no ha sido identificada y tampoco se ha registrado descargo por parte de la empresa. Los familiares aún continúan a la espera de información sobre lo sucedido.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

