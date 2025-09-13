Durante el medio día de hoy 13 de septiembre, una vecina registró cómo tres obreros quedan atrapados tras derrumbe un muro de contención en construcción en San Borja. A la emergencia acuden más de 10 unidades de Bomberos y personal de la Policía Nacional junto con serenazgos para cercar la zona. Al lugar, llegaron los familiares de las víctimas, quienes exigen información sobre lo sucedido. alera sac

El comandante de los bomberos, Iván Calvo, confirmó que los trabajadores atrapados habían fallecido. De acuerdo con el oficial, el personal de SAMU certificó el deceso de las víctimas. Indicó que esperan que el Ministerio Público levanten el acta para proceder con la remoción de escombros para retirar los cuerpos.

La constructora aún no ha sido identificada y tampoco se ha registrado descargo por parte de la empresa. Los familiares aún continúan a la espera de información sobre lo sucedido.

