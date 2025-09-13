400 niños con cáncer mueren cada año por falta de diagnóstico o tratamiento

El cáncer infantil en el Perú sigue siendo una de las principales causas de muerte en niñas, niños y adolescentes, al año se diagnostican alrededor de 1.800 casos y cerca de 400 menores fallecen por no acceder a un diagnóstico o tratamiento a tiempo.

El Colectivo de Cáncer Infantil Perú denunció que los recursos destinados a salvar sus vidas no están siendo ejecutados en favor de los pacientes.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Segú dijo, en julio de este año, el Ministerio de Salud devolvió S/ 56.5 millones al Tesoro Público, fondos que estaban destinados a la compra de equipos críticos como tomógrafos, resonadores y angiógrafos. Y en el 2024 también se devolvieron más de S/ 61 millones por la misma razón, falta de capacidad para ejecutar el presupuesto.

“Este dinero pudo haber significado diagnósticos más rápidos, tratamientos más oportunos y, sobre todo, más posibilidades de vida para miles de menores con cáncer”.

“Es decir, mientras familias enteras enfrentan la angustia de no tener acceso a medicamentos, especialistas o estudios indispensables, millones de soles regresan sin ser utilizados”, señaló Karina Pujay, presidenta del Colectivo de Cáncer Infantil Perú.

Solo 27 oncólogos pediatras

Por Un Perú Sin Cáncer y el Colectivo Cáncer Infantil han iniciado la campaña “No me digas que espere”, para visibilizar las deficiencias del sistema de salud y exigir al Estado la ejecución de manera eficiente los recursos destinados a la atención de niños con cáncer.

Una muestra de lo que enfrentan las familias se vio entre 2024 y 2025 con un grupo de 11 niños diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda: el 60 % tuvo que esperar en promedio dos meses para iniciar tratamiento con medicamentos como Blinatumomab y el 40 % restante hasta cuatro meses. “Retrasos de este nivel, originados en la burocracia y la falta de capacidad del sistema, redujeron de manera crítica sus posibilidades de supervivencia”.

Además en el país hay una escasez de personal especializado. Solo hay 27 oncólogos pediatras en el país para 1800 casos nuevos al año. La centralización de la atención en Lima sumado a la falta de recursos limita a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Y aunque el gobierno ha anunciado que casi duplicará la inversión en la lucha contra la enfermedad —pasando de S/ 600 millones en 2024 a más de S/ 1,000 millones en 2025—, “la persistente devolución de fondos evidencia una brecha estructural entre lo que se promete y lo que realmente se ejecuta”.

Esta ineficiencia golpea directamente a los pacientes: sin unidades de trasplante de médula ósea, sin laboratorios de anatomía patológica bien equipados, sin radiología avanzada ni servicios descentralizados, los diagnósticos se retrasan y los tratamientos llegan tarde.

“Cada sol no ejecutado es una oportunidad perdida: una quimioterapia no aplicada, un diagnóstico no realizado a tiempo, una familia más que se enfrenta a la incertidumbre. En un país donde el cáncer no espera, la burocracia no puede seguir costando vidas”, expresó la presidenta del Colectivo de Cáncer Infantil Perú.