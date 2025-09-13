Protestas por retiro AFP HOY 13 de septiembre: conoce los puntos de concentración en Lima y regiones

Tras la promulgación del reglamento de la llamada 'reforma de pensiones', este sábado 13 de septiembre, ciudadanos de Lima y de distintas regiones del país participarán en una movilización para exigir el retiro de la AFP. La protesta busca que el Poder Legislativo apruebe un nuevo acceso de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos de pensiones.

La jornada está programada para las 9:00 am en la Plaza San Martín, ubicado en el Cercado de Lima. En tanto, en regiones las movilizaciones iniciaría a las 3:00 pm.

Protestas por retiro AFP HOY 13 de septiembre 10:22 Marcha Nacional en Lima tiene dos horarios de concentración El primero de ellos se viene desarrollando en Plaza San Martín (Lima). Segundo grupo: Plaza de Armas de todas las ciudades a Nivel Nacional desde las 3 pm 10:01 Manifestantes se concentran en Plaza San Martín Alrededor de diez personas se vienen concentrando en la Plaza para protestar en contra de la nueva reforma de pensiones, impulsada por el Congreso de La República. Hasta el momento, están presentes integrantes de dos asociaciones: Confederación General de Pensionistas del Perú y Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida. Créditos: Silvana Quiñonez/ La República. 09:12 Marchas de retiro AFP en regiones La jornada de protesta programada para hoy 13 de septiembre será acatada en las siguientes ciudades y horarios. -Lima: Plaza San Martín, 9:00 a. m.

-Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.

-Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.

-Puno: Parque Pino, 3:00 p. m. 09:00 ¿Dónde iniciará la concentración de HOY 13 de septiembre en Lima? La Asociación Movimiento Ciudadano ha confirmado su participación en la movilización programada para hoy 13 de setiembre. Han anunciado que el primer punto de encuentro sería en la Plaza San Martín a las 9:00 am. Exigen una nueva ley del sistema previsional.

