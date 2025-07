Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

“Las tejedoras (post) modernas de Hæirloom Ollantaytambo fue galardonado con la Medalla del Público de la Bienal de Diseño de Londres, como el pabellón con más votos de ustedes, nuestro público”, dice el comunicado oficial de la Bienal de Diseño de Londres, cuya última edición se celebró del 5 al 29 de junio en Somerset House. Esta bienal es clave en el mundo del diseño y en ese marco el proyecto fotográfico de la artista peruana Leslie Osterling recibió el reconocimiento del público. Bien sabemos que cuando el público levanta el dedo, se debe a que, de alguna manera, ha sido tocado. No es nada poco.

“Este proyecto nace por una corazonada mía al escuchar que había una chica, a la que yo conocía de niña, pero a la que había dejado de ver por 20 años, que estaba haciendo pelucas en los Andes. Eso me pareció extraño. ¿Quién se va a los Andes a hacer pelucas? El tema del pelo me llamó la atención. Mi esposo y yo hemos pasado por una situación de cáncer. Lo de las pelucas me removió por dentro”, declara Leslie Osterling para La República.

“Ellas descubrieron dos cosas: uno, tenían algo muy valioso que les crecía en la cabeza, y dos, que podían ayudar a otras personas que estaban sufriendo”. Imagen: Difusión.

Leslie fue a buscar a la chica que hacía pelucas en los Andes. Al encontrar a Kiara Kulisic, sintió una fuerte conexión. “Para que algo te apasione muy fuerte, la raíz es muy personal. Kiara Kulisic también había pasado por una situación de salud muy fuerte. Le dio alopecia a los 17 años. La alopecia la puede tener cualquier persona, el pelo se te cae y ya no vuelve a crecer. Debió ser muy duro para ella siendo tan joven”. Kiara sufrió mucho, pero cierto día, ya viviendo en Estados Unidos, descubrió la existencia de pelucas hechas con pelo natural y recuperó su autoestima al usarlas. Kiara decidió hacer algo para ayudar a otras personas que han perdido el cabello y, tras un tiempo de búsqueda, conoció a una mujer que hacía pelucas para el circuito de Hollywood. Con ella, Kiara aprendió a hacer pelucas. “Kiara no lo pensó mucho. Las peruanas tienen un cabello maravilloso y un gran nivel de manufactura que proviene incluso de la época precolombina. Kiara ya conocía a unas mujeres en Ollantaytambo y las buscó para proponerles un emprendimiento. Así nació Chiqa en el 2022. Al inicio fue difícil convencerlas, ya que en los Andes las mujeres no suelen cortarse el cabello, pero cuando Kiara se quitó su peluca, ellas quedaron maravilladas con lo que podían hacer con su pelo”.

Estas mujeres del pueblo Huaylloropampa vieron en la propuesta de Kiara la oportunidad de mejorar económicamente. “Ellas descubrieron dos cosas: uno, tenían algo muy valioso que les crecía en la cabeza, y dos, que podían ayudar a otras personas que estaban sufriendo”.

Se colige que Leslie Osterling no fue ajena a estos ecos y se dispuso a hacer algo por el mismo mediante su veta artística. Así nació Hæirloom Ollantaytambo. “Hair es pelo, Her es ella, Heir es heredero y Loom es telar. Combiné estas palabras para nombrar el proyecto”, dice Leslie Osterling.

Leslie Osterling. Foto: Difusión.

La artista añade: “Hay más, esas mujeres también enfrentar al machismo, al marido celoso, a los vecinos que cuchichean. Ellas deben enfrentar muchos obstáculos sociales y culturales”.

Desde el año 2016, la Bienal de Diseño de Londres marca la pauta a nivel mundial en diseño más allá de sus señas nominales. Es decir: se diseña algo (objeto), pero también se presentan trabajos que diseñan vidas. “De alguna manera, estas mujeres están diseñando una nueva vida para ellas. Es un proyecto que habla de una economía circular, de un producto sostenible porque el pelo vuelve a crecer”.

Leslie Osterling fue invitada a participar en la Bienal de Diseño de Londres y lo hizo con Las tejedoras (post) modernas de Hæirloom Ollantaytambo. “Con la fotografía he narrado la historia de las siete tejedoras, se intervino un espacio del Somerset House y el público que asistió quedó muy conmovido con lo que veía. Desde que vi este taller en Ollantaytambo, quise que más personas lo conozcan”.