Sociedad

Metropolitano: más de 2.500 tarjetas de escolares y universitarios fueron incautadas por la ATU por uso irregular

Pese a que no son suyas, cientos de personas siguen usando estas tarjetas preferenciales para acceder a descuentos del medio pasaje.

Tarjetas son retenidas por personal de la ATU.

Más de 2.500 tarjetas preferenciales del Metropolitano fueron incautadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) debido a que eran usadas de manera irregular para viajar en los buses troncales y alimentadores de manera gratuita o pagando medio pasaje.

De la cifra total, 1.737 tarjetas preferenciales son para estudiantes universitarios, 655 para escolares (en ambos casos, para pagar medio pasaje); mientras que 111 tarjetas son de pase libre para personas con discapacidad con las que no se paga pasaje.

PUEDES VER: Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

“Cuando un usuario presta su tarjeta preferencial para que otra persona la utilice se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso” indicó el representante de la ATU, Pavel Flores.

La tarifa general en el servicio del Metropolitano es de S/3.20 la ruta troncal y S/3.50 la tarifa integrada (troncal + alimentador). El medio pasaje es de S/1.60 y S/1.75, respectivamente.

El funcionario explicó que las tarjetas incautadas son llevadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central, donde el titular puede recuperarla con su saldo, mas no el beneficio de la tarifa preferencial.

