HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Días soleados vuelven a estos distritos de Lima antes de la primavera: alcanzarán los 21°, según Senamhi

Desde el 10 de septiembre, se prevé sol en diferentes distritos de Lima Norte y Este, especialmente por las tardes. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 21 °C en la capital, advierte Senamhi.

Lima experimentará un aumento de brillo solar y reducción de lluvias en los próximos días
Lima experimentará un aumento de brillo solar y reducción de lluvias en los próximos días | Composición LR | Andina

Lima presenta un clima variable, típico de la transición hacia la primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que, tras varios días de amaneceres nublados, lloviznas y bajas temperaturas, la ciudad comenzará a experimentar un aumento de brillo solar y una reducción de las precipitaciones ligeras en los próximos días.

Este cambio se produce luego del fin del aviso meteorológico por incremento de vientos en la costa, vigente del 7 al 9 de septiembre, que generó mayor nubosidad y sensación de frío. La intensificación de los vientos se debió al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur al continente, provocando neblina y lloviznas ligeras en la capital.

PUEDES VER: Nuevo viaducto Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

lr.pe

"A partir del día de mañana ya esperemos, en horas de la tarde, principalmente, la presencia de brillo solar, sobre todo hacia los distritos de Lima Este y Lima Norte", señaló la ingeniera Rosario Julca del Senamhi a La República.

¿Qué distritos de Lima tendrán brillo solar en los próximos días?

A partir del 10 de septiembre, se espera la presencia de brillo solar en varios distritos de Lima, como Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Los Olivos, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y La Molina, especialmente durante las horas de la tarde.

Por su parte, los distritos costeros más cercanos al mar, como San Isidro y Miraflores, mantendrán mayor cobertura nubosa, aunque también se registrarán periodos con sol. Las temperaturas diurnas se prevén entre 19 y 21 °C en Lima Este y Norte, y entre 18 y 19 °C en los distritos cercanos al litoral. Durante la noche, los termómetros podrían descender hasta 12–14 °C.

PUEDES VER: Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

lr.pe

Lima alterna sol y neblina antes de la primavera

Julca detalló que, aunque se espera brillo solar en los próximos días, la ciudad seguirá experimentando periodos cortos de nubosidad y neblina. "Estamos en un mes de transición. La primavera inicia el 22 de septiembre, por lo que veremos cambios progresivos en el clima, con días soleados intercalados con cobertura nubosa", señaló la ingeniera del Senamhi.

La especialista advirtió que no se trata de un cambio radical y que algunas mañanas continuarán frías. "Se aproximan días consecutivos con presencia de brillo solar, principalmente hacia las horas del atardecer. Sin embargo, después de estos cortos periodos, es muy probable que vuelva a intensificarse el viento y aumente nuevamente la nubosidad", añadió.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener la precaución durante las primeras horas de la mañana, ya que la cobertura nubosa, la neblina y las temperaturas bajas pueden afectar la salud respiratoria. Se sugiere abrigarse por capas y aprovechar el brillo solar durante la tarde.

Senamhi anuncia reducción de lloviznas en la capital

Según la especialista, no se esperan lluvias intensas durante septiembre. "Las lloviznas irán disminuyendo a medida que nos adentramos en la primavera. Será un cambio gradual hacia condiciones más cálidas y soleadas", afirmó la ingeniera Rosario Julca.

Los ciudadanos deben mantener precaución ante la cobertura nubosa matinal, pero aprovechar los periodos de brillo solar por la tarde. Este patrón marca el inicio de un clima más estable, aunque todavía se alternarán días nublados y soleados, característicos de la estación de transición.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

LEER MÁS
Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

LEER MÁS
Accidente en Pasamayo fue causado por densa neblina generada por vórtice costero, advierte Senamhi

Accidente en Pasamayo fue causado por densa neblina generada por vórtice costero, advierte Senamhi

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

LEER MÁS
Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

LEER MÁS
Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, martes 9 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Temblor en Perú HOY, martes 9 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Sociedad

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Así será el nuevo megaproyecto vial que reducirá el tiempo de viaje de los peruanos de esta región: inversión asciende a US$866 millones

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota