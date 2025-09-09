Lima experimentará un aumento de brillo solar y reducción de lluvias en los próximos días | Composición LR | Andina

Lima presenta un clima variable, típico de la transición hacia la primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que, tras varios días de amaneceres nublados, lloviznas y bajas temperaturas, la ciudad comenzará a experimentar un aumento de brillo solar y una reducción de las precipitaciones ligeras en los próximos días.

Este cambio se produce luego del fin del aviso meteorológico por incremento de vientos en la costa, vigente del 7 al 9 de septiembre, que generó mayor nubosidad y sensación de frío. La intensificación de los vientos se debió al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur al continente, provocando neblina y lloviznas ligeras en la capital.

"A partir del día de mañana ya esperemos, en horas de la tarde, principalmente, la presencia de brillo solar, sobre todo hacia los distritos de Lima Este y Lima Norte", señaló la ingeniera Rosario Julca del Senamhi a La República.

¿Qué distritos de Lima tendrán brillo solar en los próximos días?

A partir del 10 de septiembre, se espera la presencia de brillo solar en varios distritos de Lima, como Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Los Olivos, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y La Molina, especialmente durante las horas de la tarde.

Por su parte, los distritos costeros más cercanos al mar, como San Isidro y Miraflores, mantendrán mayor cobertura nubosa, aunque también se registrarán periodos con sol. Las temperaturas diurnas se prevén entre 19 y 21 °C en Lima Este y Norte, y entre 18 y 19 °C en los distritos cercanos al litoral. Durante la noche, los termómetros podrían descender hasta 12–14 °C.

Lima alterna sol y neblina antes de la primavera

Julca detalló que, aunque se espera brillo solar en los próximos días, la ciudad seguirá experimentando periodos cortos de nubosidad y neblina. "Estamos en un mes de transición. La primavera inicia el 22 de septiembre, por lo que veremos cambios progresivos en el clima, con días soleados intercalados con cobertura nubosa", señaló la ingeniera del Senamhi.

La especialista advirtió que no se trata de un cambio radical y que algunas mañanas continuarán frías. "Se aproximan días consecutivos con presencia de brillo solar, principalmente hacia las horas del atardecer. Sin embargo, después de estos cortos periodos, es muy probable que vuelva a intensificarse el viento y aumente nuevamente la nubosidad", añadió.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener la precaución durante las primeras horas de la mañana, ya que la cobertura nubosa, la neblina y las temperaturas bajas pueden afectar la salud respiratoria. Se sugiere abrigarse por capas y aprovechar el brillo solar durante la tarde.

Senamhi anuncia reducción de lloviznas en la capital

Según la especialista, no se esperan lluvias intensas durante septiembre. "Las lloviznas irán disminuyendo a medida que nos adentramos en la primavera. Será un cambio gradual hacia condiciones más cálidas y soleadas", afirmó la ingeniera Rosario Julca.

Los ciudadanos deben mantener precaución ante la cobertura nubosa matinal, pero aprovechar los periodos de brillo solar por la tarde. Este patrón marca el inicio de un clima más estable, aunque todavía se alternarán días nublados y soleados, característicos de la estación de transición.

