Accidente en Pasamayo fue causado por densa neblina generada por vórtice costero, advierte Senamhi

El accidente múltiple ocurrió este 5 de setiembre en la peligrosa vía de Pasamayo y dejó a varias personas heridas. | Foto: composición LR | difusión

El accidente múltiple ocurrió este 5 de setiembre en la peligrosa vía de Pasamayo y dejó a varias personas heridas. | Foto: composición LR | difusión

La mañana de este viernes 5 de setiembre, se reportó el choque entre 11 vehículos en la variante de Pasamayo, entre los kilómetros 55 y 57 en la Carretera de la Panamericana Norte, en la provincia de Huaral, región Lima. Este incidente dejó a varias personas heridas y la vía inhabilitada. Al respecto, el ingeniero Gustavo Limay, especialista en meteorología del Senamhi, se pronunció y señaló que este lamentable accidente ocurrió por el fenómeno del Vórtice Costero en Niveles Bajos (VCBN) que alertaron por medio de sus redes sociales.

"El accidente en Pasamayo se ocasionó principalmente por una densa neblina, por la presencia de un vórtice costero de bajos niveles en las primeras horas de la mañana. Este es un sistema que provoca neblina en la zona durante invierno, especialmente en la variante de Pasamayo. El vórtice aparte de traer llovizna en Lima Norte y Centro también generó la intensificación de la neblina en la variante de Pasamayo. Hay que tener precaución porque trae consigo la reducción de visibilidad, incluso hay paneles donde dicen advertencia: zona de neblina", declaró en diálogo con La República.

Choque en Pasamayo: accidente ocurrió por fenómeno que alertó Senamhi

El Senamhi explicó que el Vórtice Costero se desarrolla en niveles bajos de la atmósfera, frente a la costa central del Perú, debido al encuentro de vientos del norte y del sur. Asimismo, este fenómeno suele generar cielos cubiertos en la franja costera y, en ocasiones, presencia de llovizna. Sin embargo, cuando el vórtice es de menor tamaño y su núcleo se ubica más cerca del litoral, también puede favorecer que Lima registre periodos de cielo despejado y brillo solar.

Por su parte, el experto del Senamhi indicó que este fenómeno fue el responsable del accidente que ocurrió en Pasamayo. "En este caso ha sido por el vórtice costero que es un sistema de circulación ciclónica que se genera en niveles bajos. Se posicionó en la costa sur del departamento de Lima, y al arrastrar humedad hacia el litoral, generó la intensificación de la neblina y llovizna generalizada", señaló.

Accidente en Pasamayo dejó 10 heridos en la vía Panamericana Norte

El accidente múltiple ocurrido este 5 de setiembre en la peligrosa vía de Pasamayo generó pánico entre los pasajeros. Los testigos informaron que varias personas descendieron de los vehículos y comenzaron a caminar por la carretera. Una ciudadana indicó que incluso corrieron hacia un lado de la vía para ponerse a salvo y advertir a los demás conductores sobre el siniestro.

"Ha sido una desgracia, se chocaban carro tras carro y todo se pudo evitar. Después del primer, segundo o tercer accidente, el personal de Norvial puedo haber colocado señalización en ambos lados para detener a los vehículos, pero nadie lo hizo. No había ninguna advertencia", manifestó.

El choque involucró buses de las empresas Itza, Cavassa y Fustamante Hnos. Este ocasionó una gran congestión vehicular en la carretera Panamericana Norte. Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los centros de salud más cercanos. Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos, seis unidades acudieron a la zona para atender la emergencia y coordinar el tránsito.

Por su parte, el comandante de carreteras de Santa Rosa, Raúl Astete, expuso que el accidente dejó una persona con graves lesiones y que, por ese motivo, fue llevada al hospital de Chancay. Además, informó que otras cinco personas, que sufrieron heridas leves, fueron atendidas por los bomberos y brigadas médicas en el lugar del siniestro.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Interior se manifestó al respecto y señaló que la Policía Nacional desplegó un contingente de efectivos para brindar apoyo a las personas afectadas. De la misma manera, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado e indicó que un total de 10 ciudadanos heridos recibieron atención médica.

Recomendaciones del Senamhi ante vórtice costero

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informados acerca de la evolución del vórtice costero a través de sus canales oficiales, debido a que este fenómeno puede ocasionar cielos cubiertos, neblina densa y llovizna en la franja litoral. Ante estas condiciones, aconseja a los conductores tomar las precauciones del caso, reducir la velocidad y manejar con las luces encendidas para evitar accidentes.

Además, sugiere a los ciudadanos que realizan actividades al aire libre tomar las previsiones ante los cambios bruscos de temperatura. Recomienda vestir ropa adecuada, protegerse de la humedad y planificar con anticipación las rutas de viaje. Asimismo, insta a las autoridades a reforzar las campañas de prevención y coordinar las acciones de seguridad vial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.