HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Sociedad

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

El Senamhi informó acerca de la ocurrencia de brillo solar y otros eventos meteorológicos durante el invierno, además de la próxima llegada de la primavera y las zonas del Perú que se verían afectadas por los cambios de temperatura.

El Senamhi recomienda a las personas mantenerse abrigadas ante el cambio de temperaturas y estaciones en el Perú.
El Senamhi recomienda a las personas mantenerse abrigadas ante el cambio de temperaturas y estaciones en el Perú. | Foto: composición LR | Andina difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de sus plataformas oficiales, expuso acerca de las temperaturas bajas que se registran en diversas regiones del Perú durante la temporada de invierno. Ante ello, el especialista en meteorología de dicha entidad, Erick Rojas, informó acerca del término de dicha estación y el inicio de la primavera, además sobre los días que registrarán brillo solar en Lima.

En diálogo con La República, señaló que es probable que en los próximos días se presente cielo cubierto durante las mañanas, pero a partir del mediodía hasta aproximadamente a las 3.00 p.m. se esperan temperaturas más altas. "Se espera brillo solar. Vamos a tener vientos desde el sur, no serán intensos pero sí constantes. Esto apoyaría que en la mañana se tenga cielo cubierto, nublado, pero que en la tarde haya probabilidad de brillo solar, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte", declaró.

PUEDES VER: Lima registra el día más frío del invierno 2025: Senamhi pronostica lloviznas y fuertes vientos en los próximos días

lr.pe

Senamhi: ¿Cuándo termina el invierno en Perú?

El experto del Senamhi anunció que el invierno para el hemisferio sur termina el 22 de setiembre a partir de la 1.00 p. m. y que, luego de dicho horario, inicia la primavera. Durante dicha estación, las temperaturas suelen aumentar. Sin embargo, mientras que el invierno continúe, los valores son bajos y se esperan fenómenos como neblina/niebla, lloviznas en la costa, heladas en la sierra y friajes en la selva.

Bajas temperaturas durante invierno. Foto: Senamhi

Bajas temperaturas durante invierno. Foto: Senamhi

¿Habrá sol en los próximos días en Lima, según el pronóstico del clima del Senamhi?

Erick Rojas, el especialista de la entidad dedicada al pronóstico del tiempo, informó que las temperaturas en los días de setiembre podrían variar y que se espera que se reporte brillo solar en Lima Norte y Este. Los distritos que más se verían afectados por este evento meteorológico serían:

Lima Norte

  • Carabayllo
  • Puente Piedra
  • Comas

Lima Este

  • Ate
  • La Molina

Senamhi sobre incremento de temperaturas en regiones del Perú

El especialista del Senamhi informó que el último aviso de incremento de temperaturas del Perú fue publicado el sábado 30 de agosto de 2025. En este se advierte que este lunes 01 de setiembre es probable que aumenten los valores en la sierra. Asimismo, se prevé que se registre el alza de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Las regiones que se verían afectadas por este fenómeno serían:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Tacna

Asimismo, señaló que desde el martes 2 de setiembre de 2025 se reportarán precipitaciones en la sierra por 71 horas. Además, se espera la ocurrencia de granizo en lugares por encima de los 2.800 m. s. n. m. y nieve en localidades sobre los 4000 m. s. n. m. en la sierra centro y sur. Las regiones que se verían más afectadas serían:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurimac
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín

"Tenemos un aviso de incremento de temperatura diurna. Se esperan que gran parte de la sierra peruana, las temperaturas estén entre los 23° C y muy cercanos a los 30°C. Además, que tengamos poca cobertura nubosa. A partir del día 2 al 4 de setiembre vamos a tener probabilidad de lluvia, tanto en sierra norte, centro y sur", señaló.

Recomendaciones ante cambio de temperaturas

El Senamhi recomienda a las personas mantenerse abrigadas ante el cambio de temperaturas, además tomar precauciones ante los eventos o fenómenos meteorológicos. Erick Rojas, experto en meteorología, brindó algunas otras sugerencias:

"Ante las precipitaciones, se deben de resguardar. Algunas precipitaciones podrían estar presentando descargas eléctricas. Estar atento a las noticias porque algunas carreteras podrían ocurrir algún tipo de precipitaciones sólidas como granizo y nevadas. Hay que estar atentos a esta situación. También, resguardarse cuando se aprecie que una descarga eléctrica", señaló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Días soleados en pleno invierno en Perú hasta el 19 de agosto, según Senamhi: ¿por qué y en qué regiones?

Días soleados en pleno invierno en Perú hasta el 19 de agosto, según Senamhi: ¿por qué y en qué regiones?

LEER MÁS
¿El invierno 2025 será el más frío de los últimos años en Lima? Esto advierte Senamhi tras aclarar que brillo solar no continuará

¿El invierno 2025 será el más frío de los últimos años en Lima? Esto advierte Senamhi tras aclarar que brillo solar no continuará

LEER MÁS
El invierno llega con temperaturas de hasta 10°C en Lima: estos serán los distritos menos afectados, según Senamhi

El invierno llega con temperaturas de hasta 10°C en Lima: estos serán los distritos menos afectados, según Senamhi

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

LEER MÁS
Último resultado de La Tinka: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo del domingo 31 de agosto

Último resultado de La Tinka: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo del domingo 31 de agosto

LEER MÁS
Ejecutivo aprueba aumentar salario a la Policía y Fuerzas Armadas: Mininter recibirá más de 257 mil 562 millones de soles

Ejecutivo aprueba aumentar salario a la Policía y Fuerzas Armadas: Mininter recibirá más de 257 mil 562 millones de soles

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Sociedad

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Callao: sicarios asesinan a hombre a balazos mientras jugaba fútbol en Bellavista

Temblor en Perú HOY, 1 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota