Sociedad

Aparatoso accidente deja un fallecido y genera congestión vehicular en Vía Evitamiento, Rímac

La concesionaria a cargo informó sobre un accidente de tránsito que ha dejado una persona fallecida en la Vía Evitamiento.

Se reporta un fuerte accidente de tránsito en la Vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa
Se reporta un fuerte accidente de tránsito en la Vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa

De acuerdo con la concesionaria Lima Expresa, la mañana del martes 9 de septiembre se ha registrado un siniestro vehicular a la altura del puente IPD, en la Vía Evitamiento con sentido al norte, el cual ha dejado un fallecido. Al respecto, las autoridades se dirigen al punto del accidente para atender la emergencia.

Las imágenes del accidente de tránsito muestran a una víctima mortal tendida en plena vía, lo que ha generado la interrupción del tránsito. Pasajeros y conductores han reportado caos vehicular desde el puente Santa Anita hasta Caqueta en plena hora pico.

Congestión vehicular tras el accidente de tránsito. Foto: Roger García

Congestión vehicular tras el accidente de tránsito. Foto: Roger García

Aparatoso accidente de tránsito en Vía Evitamiento

Tras tomar conocimiento del accidente reportado durante la mañana, la concesionaria Lima Expresa informó que ha desplegado a sus unidades de auxilio, las cuales se dirigieron a la zona para atender la emergencia.

Las cámaras de seguridad del lugar muestran a un motociclista como víctima mortal mientras transeúntes se detuvieron para alertar a las autoridades. Se insta a los pasajeros evitar esta ruta debido al caos vehicular ocasionado.

Nota en desarrollo

