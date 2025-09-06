El último jueves 4 de septiembre por la noche se reportó una fuerte explosión en una vivienda ubicada en la cuadra 7 de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, región La Libertad, que también afectó a otras 20 viviendas y dejó varios heridos. Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con actos de represalia por operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, una zona declarada en estado de emergencia debido a los altos niveles de conflicto. Esto se presume, ya que una de las viviendas afectadas pertenece a Maura Sánchez Iparraguirre, vinculada a actividades mineras en esa provincia.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el atentado, señalando que “uno de los móviles de estos ataques es el daño que estamos causando a la minería ilegal en Pataz”. Según las investigaciones, las bandas criminales, tras perder presencia en esa región, estarían regresando a Trujillo para ejecutar acciones violentas como forma de intimidación. El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Carlos Llerena, informó que la propietaria de la vivienda afectada reside actualmente en Pataz y no se descarta que haya recibido amenazas previas vinculadas a dicha actividad.

¿Quién es Maura Sánchez Iparraguirre, la empresaria en el centro del conflicto minero en Pataz?

La dueña de la casa multifamiliar afectada sería Maura Sánchez Iparraguirre, una empresaria vinculada a la minería informal y dueña de un imperio económico en Pataz, según informó ATV. Sánchez es propietaria de empresas de minerales y transporte de carga en la provincia.

Según registros públicos, posee más de 40 propiedades, entre ellas la casa en la urbanización Las Quintanas, donde se detonaron más de 30 cartuchos de dinamita, causando cuantiosos daños en al menos 30 viviendas y dejando 12 personas heridas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Entre 2022 y 2023 habría sido denunciada por un representante de la minera Poderosa por presunto robo de minerales, lo que evidencia los intensos conflictos por el control de los socavones, según el citado medio. Sánchez, junto a su hermano Orlando, son acusados por sus competidores de operar con concesiones que no le pertenecen, buscando controlar toda la cadena de producción del oro.

Asimismo, su hijo preside la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú, el gremio informal más influyente de la zona. Su influencia también se extendería al ámbito político, con visitas documentadas a altos funcionarios: en febrero de 2024 al entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y en mayo del mismo año al entonces viceministro del Interior, Manuel Ordóñez Reaño, según evidenció el informo periodístico.

Trujillo: detenidos confiesan atentado con explosivos en vivienda de empresaria minera

Tres personas fueron detenidas por la Policía tras detonar un explosivo en el frontis de una vivienda de tres pisos en la urbanización Las Quintanas, Trujillo, causando daños en al menos 30 inmuebles. Los detenidos son Nilton Isaias Ravello Ramos (19), venezolano alias ‘Negro’; Everet Emilio Quintero Monasterios (32), alias ‘Chamo’; y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’.

Según las confesiones, los autores fueron contratados por S/200 por ‘Pelao’ para colocar el artefacto explosivo, compuesto por 30 emulsiones. Los responsables habían realizado previamente un reconocimiento del lugar y contaban con un inmueble en Los Altos de Valle Sol, Moche, usado como base de operaciones y depósito de explosivos.

La banda criminal implicada es ‘Los Cachacos del Padrino’, facción de la organización Los Pulpos. Los detenidos enfrentan cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de explosivos, daños agravados y pertenencia a banda criminal. El móvil del atentado sigue en investigación, pero se conoce que la propietaria del inmueble afectado es Maura Sánchez Iparraguirre, empresaria minera de Pataz, por lo que no se descarta que el ataque esté vinculado a conflictos en la actividad minera.

