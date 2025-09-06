HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Sociedad

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

Una fuerte explosión en una vivienda de Trujillo afectó a 20 casas y dejó varios heridos. Se investiga un posible vínculo con represalias por operativos contra la minería ilegal en Pataz.

Fuerte explosión en vivienda de Trujillo deja varios heridos
Fuerte explosión en vivienda de Trujillo deja varios heridos | Composición LR | Foto: Yolanda Goicochea/LR

El último jueves 4 de septiembre por la noche se reportó una fuerte explosión en una vivienda ubicada en la cuadra 7 de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, región La Libertad, que también afectó a otras 20 viviendas y dejó varios heridos. Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con actos de represalia por operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, una zona declarada en estado de emergencia debido a los altos niveles de conflicto. Esto se presume, ya que una de las viviendas afectadas pertenece a Maura Sánchez Iparraguirre, vinculada a actividades mineras en esa provincia.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el atentado, señalando que “uno de los móviles de estos ataques es el daño que estamos causando a la minería ilegal en Pataz”. Según las investigaciones, las bandas criminales, tras perder presencia en esa región, estarían regresando a Trujillo para ejecutar acciones violentas como forma de intimidación. El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Carlos Llerena, informó que la propietaria de la vivienda afectada reside actualmente en Pataz y no se descarta que haya recibido amenazas previas vinculadas a dicha actividad.

PUEDES VER: Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

lr.pe

¿Quién es Maura Sánchez Iparraguirre, la empresaria en el centro del conflicto minero en Pataz?

La dueña de la casa multifamiliar afectada sería Maura Sánchez Iparraguirre, una empresaria vinculada a la minería informal y dueña de un imperio económico en Pataz, según informó ATV. Sánchez es propietaria de empresas de minerales y transporte de carga en la provincia.

Según registros públicos, posee más de 40 propiedades, entre ellas la casa en la urbanización Las Quintanas, donde se detonaron más de 30 cartuchos de dinamita, causando cuantiosos daños en al menos 30 viviendas y dejando 12 personas heridas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Entre 2022 y 2023 habría sido denunciada por un representante de la minera Poderosa por presunto robo de minerales, lo que evidencia los intensos conflictos por el control de los socavones, según el citado medio. Sánchez, junto a su hermano Orlando, son acusados por sus competidores de operar con concesiones que no le pertenecen, buscando controlar toda la cadena de producción del oro.

Asimismo, su hijo preside la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú, el gremio informal más influyente de la zona. Su influencia también se extendería al ámbito político, con visitas documentadas a altos funcionarios: en febrero de 2024 al entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y en mayo del mismo año al entonces viceministro del Interior, Manuel Ordóñez Reaño, según evidenció el informo periodístico.

PUEDES VER: Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

lr.pe

Trujillo: detenidos confiesan atentado con explosivos en vivienda de empresaria minera

Tres personas fueron detenidas por la Policía tras detonar un explosivo en el frontis de una vivienda de tres pisos en la urbanización Las Quintanas, Trujillo, causando daños en al menos 30 inmuebles. Los detenidos son Nilton Isaias Ravello Ramos (19), venezolano alias ‘Negro’; Everet Emilio Quintero Monasterios (32), alias ‘Chamo’; y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’.

Según las confesiones, los autores fueron contratados por S/200 por ‘Pelao’ para colocar el artefacto explosivo, compuesto por 30 emulsiones. Los responsables habían realizado previamente un reconocimiento del lugar y contaban con un inmueble en Los Altos de Valle Sol, Moche, usado como base de operaciones y depósito de explosivos.

La banda criminal implicada es ‘Los Cachacos del Padrino’, facción de la organización Los Pulpos. Los detenidos enfrentan cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de explosivos, daños agravados y pertenencia a banda criminal. El móvil del atentado sigue en investigación, pero se conoce que la propietaria del inmueble afectado es Maura Sánchez Iparraguirre, empresaria minera de Pataz, por lo que no se descarta que el ataque esté vinculado a conflictos en la actividad minera.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

LEER MÁS
Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

Ciudadanos increpan y lanzan huevo a alcalde de La Esperanza en plena Plaza de Trujillo: expresan indignación por inseguridad

LEER MÁS
Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Buses del Metropolitano terminan su vida útil tras 15 años, pero no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa hoy programado por Seal del 5 al 7 de septiembre: zonas afectadas y hasta qué hora

Corte de luz en Arequipa hoy programado por Seal del 5 al 7 de septiembre: zonas afectadas y hasta qué hora

LEER MÁS
Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

Monjas carmelitas huyen de Perú por inseguridad y se refugian en España: habrían sido amenazadas por extorsionadores

LEER MÁS
Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Sociedad

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota