Sociedad

Detienen al futbolista de Juan Aurich, David Diaz, con arma presuntamente robada a policía en discoteca de SMP

El jugador del club Juan Aurich fue intervenido por la PNP mientras cargaba una pistola Glock, vinculada a un hecho delictivo en la modalidad de falso colectivo en Barranca.

La Policía Nacional detuvo al futbolista David Alonso Díaz Colunga en San Martín de Porres por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo se realizó el 11 de enero a las 8:30 a. m.
La Policía Nacional detuvo al futbolista David Alonso Díaz Colunga en San Martín de Porres por presunta tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo se realizó el 11 de enero a las 8:30 a. m.

La Policía Nacional intervino a cuatro personas que se encontraban fuera de una discoteca en la avenida Perú y Abancay, en San Martín de Porres. Entre ellas, se detuvo a un futbolista profesional por presunta tenencia ilegal de arma de fuego y receptación agravada. El operativo se realizó el último domingo 11 de enero.

Se trata de David Alonso Díaz Colunga (34), actual jugador del Juan Aurich, de la Liga 2, que fue detenido cuando se disponía a subir al auto donde iban sus acompañantes. El deportista también fue parte de los clubes UTC, Municipal y Unión Comercio. El año pasado participó en la Copa Perú con el Atlético Torino.

¿De qué se acusa a David Díaz de Juan Aurich?

El jefe de la Divpol Norte 3, coronel PNP Sergio Tapia Oviedo, informó que durante el registro personal se halló una pistola Glock, modelo 25, calibre .380, abastecida con nueve cartuchos, al interior de un morral que portaba el detenido.

Tras la consulta en el sistema Sidpol, se confirmó que el arma pertenece a un efectivo policial que fue víctima de un robo agravado en marzo de 2024, en Barranca, bajo la modalidad de falso colectivo.

El oficial no descartó que Díaz Colunga tenga participación en el hecho ocurrido en dicha localidad y precisó que el detenido registra un antecedente por arrebato de celular (un iPhone) en 2021, en el distrito de La Victoria. “Es una pena que un deportista esté involucrado en este tipo de situaciones”, señaló Tapia Oviedo. El futbolista ha negado los cargos imputados.

Intervención PNP en discoteca

Los efectivos fueron alertados de la presunta tenencia ilegal del arma, y conocían la placa del vehículo en la cual se movilizaban los intervenidos. En el auto también fueron retenidos otros dos varones y una mujer:

  • Marcial Miguel Caballero (43)
  • Jairo Javier Caballero Domínguez (34)
  • Mabel Katherin Melgarejo Morales (33)

Ellos continúan siendo investigados y se busca determinar su vínculo con Díaz, quien permanece detenido en la comisaría de Barboncito, por haber sido sorprendido en flagrancia.

