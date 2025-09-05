Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico
La detonación destruyó parcialmente la fachada de la vivienda y provocó daños en las casas aledañas.
La noche del jueves 4 de septiembre, se produjo una explosión en Trujillo. El violento atentado ocurrió alrededor de las 10:40 p. m. en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro. Según información, unos sujetos detonaron un artefacto explosivo en la fachada del inmueble, que quedó parcialmente destruida y provocó daños en las viviendas aledañas.
Nota en desarrollo...