La noche del jueves 4 de septiembre, se produjo una explosión en Trujillo. El violento atentado ocurrió alrededor de las 10:40 p. m. en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro. Según información, unos sujetos detonaron un artefacto explosivo en la fachada del inmueble, que quedó parcialmente destruida y provocó daños en las viviendas aledañas.

