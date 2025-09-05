Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

La Policía realiza, ante un fiscal, la formulación de imputación de cargos contra tres detenidos, por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de explosivos por el atentado que remeció anoche el centro de Trujillo, dejando cuantiosos daños en al menos 30 viviendas. Uno de los implicados en el feroz ataque confesó haber recibido 200 soles por movilizar a la persona que dejó el artefacto.

Los detenidos en flagrancia de Nilton Isaias Ravello Ramos, un ciudadano venezolano de 19 años conocido como ‘Negro’; Everet E$milio Quintero Monasteridos (32) alias ‘Chamo’ y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez, de 22 años, alias Pelao.

Ellos, según la Policía, serían integrantes de la banda criminal ‘Los cachacos del padrino’, facción de la organización criminal Los Pulpos. Inicialmente se le formuló los cargos por delitos de peligro común, daños agravado y banda criminal.

El atentado con explosivos ocurrió en la urb. Las Quintanas, distrito de Laredo y Moche.

Los tres sospechsos fueron capturados por personal de Serenazgo en circunstancias en que se daban a la fuga luego de detonar un artefacto explosivo en el frontis del inmueble ubicado en calle Lizarzaburu n° 710 – urb. Las Quintanas, Trujillo.

Se les incautó una motocicleta de placa 4211-BT, que presuntamente iba a ser utilizada para huir tras el ilícito, la cual no arrancó ante la aparición del personal policial.

De acuerdo al personal policial de la Divincri Trujillo Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez, alias Pelado, fue quien habría contratado a los otros dos sujetos para la colocación del artefacto explosivo.

De la entrevista preliminar practicada a los dos primeros detenidos, se confirmó que fueron contactados por ‘Pelado para consumar el hecho. Previamente realizaron un reconocimiento del lugar en horas de la mañana del jueves y posteriormente, encendieron una carga explosiva compuesta por treinta emulsiones.

Por otro lado, se intervino un inmueble ubicado en urb. Los Altos de Valle Sol, en Moche, que era utilizada como ‘base’ de dicha banda criminal y donde momentos previos habían acopiado los explosivos para ser trasportados en un automóvil hasta el lugar de la explosión.

En el interior se hallaron diez cartuchos de emulsiones, entre otros objetos de interés para la investigación.

Cabe precisar que el móvil aún se encuentra en investigación; sin embargo, se conoce que la propietaria del inmueble afectado es Maura Sánchez Iparraguirre, quien se dedicaría a actividades mineras en la provincia de Pataz, no descartándose que habría recibido amenazas vinculadas a dicha actividad.