Sociedad

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Según Hidrandina, la región de La Libertad enfrentará cortes de luz del 5 al 7 de septiembre. Los usuarios pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales de la empresa.

Corte de luz en Trujillo programado por Hidrandina
Corte de luz en Trujillo programado por Hidrandina | Composición LR.

Hidrandina, la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, informó que del 5 al 7 de septiembre de 2025 se ejecutarán cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad, afectando a diversos sectores de la región.

La compañía recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la red eléctrica. Asimismo, instó a los usuarios a mantenerse atentos a la información sobre las zonas y horarios programados para estos cortes.

PUEDES VER: Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

lr.pe

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de agosto

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz el 5 septiembre

Distrito: Moche

  • Zonas afectadas: Pueblo Moche
  • Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 02:00 p.m.

Corte de luz el 7 septiembre

Distrito: Laredo

  • Zonas afectadas: Laredo, Poroto (parcial), El Porvenir, Florencia de Mora (parcial), Alto Trujillo (parcial)
  • Horario de interrupción: 07:00 a.m. a 04:00 p.m.

Distrito: Trujillo

  • Zonas afectadas: La Rinconada, Los Jardines, Los Granados, Las Quintanas (parcial), Pesqueda
  • Horario de interrupción: 07:00 a.m. a 04:00 p.m.

Distrito: Pacasmayo

  • Zonas afectadas: Pacasmayo, Jequetepeque, San Pedro de Lloc, Puemape, Santa Elena y anexos
  • Horario de interrupción: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

PUEDES VER: Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

lr.pe

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

  • Interbank
  • Banco de Crédito del Perú (BCP)
  • BBVA
  • Scotiabank
  • Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

  • Agentes KasNet​
  • Tiendas Mass​
  • Western Union​

Contáctate con Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

