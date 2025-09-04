Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de septiembre: revisa horarios y distritos afectados, según Hidrandina

Hidrandina, la empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, informó que del 5 al 7 de septiembre de 2025 se ejecutarán cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad, afectando a diversos sectores de la región.

La compañía recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la red eléctrica. Asimismo, instó a los usuarios a mantenerse atentos a la información sobre las zonas y horarios programados para estos cortes.

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, del 5 al 7 de agosto

Los usuarios pueden revisar el distrito y la hora de cortes programados por medio de los canales oficiales de Hidrandina. También, esta información puede consultarse mediante La República.

Corte de luz el 5 septiembre

Distrito: Moche

Zonas afectadas: Pueblo Moche

Horario de interrupción: 09:00 a.m. a 02:00 p.m.

Corte de luz el 7 septiembre

Distrito: Laredo

Zonas afectadas: Laredo, Poroto (parcial), El Porvenir, Florencia de Mora (parcial), Alto Trujillo (parcial)

Horario de interrupción: 07:00 a.m. a 04:00 p.m.

Distrito: Trujillo

Zonas afectadas: La Rinconada, Los Jardines, Los Granados, Las Quintanas (parcial), Pesqueda

Horario de interrupción: 07:00 a.m. a 04:00 p.m.

Distrito: Pacasmayo

Zonas afectadas: Pacasmayo, Jequetepeque, San Pedro de Lloc, Puemape, Santa Elena y anexos

Horario de interrupción: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Recibo de luz en Hidrandina: canales de pago oficiales

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

Interbank

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA

Scotiabank

Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

Agentes KasNet​

Tiendas Mass​

Western Union​

Contáctate con Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

